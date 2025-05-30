Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε «ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας» σήμερα Παρασκευή 30/5.

Το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να διορίσει τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν ως αναπληρωτή πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της εξέτασης, όπως αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου.

Τον Ιανουάριο, ο 76χρονος Ισραηλινός πρωθυπουργός υποβλήθηκε σε επέμβαση στον προστάτη.

Τον Μάρτιο του 2024, υποβλήθηκε σε άλλη χειρουργική επέμβαση για να θεραπεύσει μια κήλη και απουσίασε από τη δουλειά για αρκετές ημέρες μετά τη γρίπη τον ίδιο μήνα. Το 2023, ο Νετανιάχου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την εγκατάσταση βηματοδότη μετά από παροδική καρδιακή ανακοπή.

Η χειρουργική επέμβαση έγινε μια εβδομάδα αφότου νοσηλεύτηκε για αυτό που περιέγραψε τότε ως αφυδάτωση.

Πηγή: skai.gr

