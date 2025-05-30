Βερολίνο: Έξωση στην AfD λόγω …μπάρμπεκιου;

Την έξωση του ακροδεξιού κόμματος από τα κεντρικά γραφεία του στο Βερολίνο απαιτεί ο ιδιοκτήτης του κτιρίου. Η AfD θέλει να προσφύγει με τη σειρά της στα δικαστήρια.

Όσοι παρακολούθησαν την τηλεοπτική κάλυψη των τελευταίων βουλευτικών εκλογών στη Γερμανία, ίσως θυμούνται ότι οι ανταποκριτές των ελληνικών ΜΜΕ δεν ήξεραν (και δικαιολογημένα…) πού να πρωτοπάνε το βράδυ των εκλογών. Στα κεντρικά γραφεία των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), οι οποίοι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα πανηγύριζαν την πρωτιά; Στην έδρα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), που θα κατέγραφαν ιστορική ήττα; Ή στο αρχηγείο του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) που θα συγκέντρωνε το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία του σε πανεθνικές εκλογές και θα αναδεικνυόταν αξιωματική αντιπολίτευση;

Για όλους εμάς που βρεθήκαμε μπροστά στο αρχηγείο της AfD, στο προάστιο Ράινικεντορφ του Βερολίνου, ήταν μία ιδιαίτερη βραδιά. Από νωρίς το απόγευμα το κτίριο βρέθηκε σε αστυνομικό κλοιό, εκατοντάδες διαδηλωτές έσπευσαν στο σημείο προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο, δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι προσωρινές συλλήψεις, σιωπηλοί οπαδοί της AfD έδιναν το παρών υψώνοντας γερμανικές σημαίες και μόνο στο βάθος φαίνονταν τα φώτα του κτιρίου, στο οποίο οι επιτελείς της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» πανηγύριζαν την επιτυχία τους.

Έξαλλος ο ιδιοκτήτης

Τώρα ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, o Αυστριακός Λούκας Χουφνάγκελ, κινείται νομικά και απαιτεί την έξωση της AfD, την οποία αιτιολογεί με τα όσα έγιναν τη βραδιά των εκλογών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesspiegel, ο Χουφνάγκελ καταγγέλλει ότι το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου τα στελέχη της AfD κατέλαβαν τον εσωτερικό περίβολο του κτηρίου για ένα εορταστικό μπάρμπεκιου, παρά τη σχετική απαγόρευση. Επιπλέον, με ειδικά εφέ προέβαλαν τα χρώματα και το έμβλημα του κόμματος στην πρόσοψη του κτιρίου, κάτι που επίσης απαγορευόταν.

Ουσιαστικά αυτό που εξόργισε τον Χουφνάγκελ ήταν ότι οι επιτελείς της AfD συμπεριφέρονταν «σαν να ήταν οι ιδιοκτήτες του κτιρίου», χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Ένα ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο ήταν ότι, εξαιτίας του αδιαπέραστου αστυνομικού κλοιού, εκείνο το βράδυ δεν κατάφεραν να μπουν στο πολυώροφο κτίριο όχι μόνο οι διαδηλωτές και οι δημοσιογράφοι, αλλά ούτε καν οι υπόλοιποι ένοικοι.

«Είμαστε νόμιμοι» λέει η AfD

Η ίδια η AfD απορρίπτει τις κατηγορίες και αφήνει να εννοηθεί ότι, αν χρειαστεί, θα προσφύγει με τη σειρά της στη Δικαιοσύνη. «Θα αμυνθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε» δηλώνει ο ταμίας του κόμματος Κάρστεν Χούτερ στην Zeit Online.

Ο ίδιος λέει ότι με τον Χουφνάγκελ έχει υπογραφεί μία σειρά συμβολαίων, τα οποία ισχύουν ως το 2027 και καλύπτουν τους εσωτερικούς, αλλά και τους εξωτερικούς χώρους του συγκεκριμένου κτιρίου. Επιπλέον, η AfD ισχυρίζεται ότι είχε προσφέρει στον ιδιοκτήτη ένα ποσό 10.000 ευρώ ως αποζημίωση για την ένταση που επικράτησε το βράδυ των εκλογών.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.