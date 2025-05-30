Ο Κιθ Κέλογκ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, δήλωσε ότι η ανησυχία της Ρωσίας για την επέκταση προς ανατολάς του ΝΑΤΟ είναι δίκαιη και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν την Ουκρανία να εντάσσεται στη Συμμαχία.

Όταν ρωτήθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News σχετικά με τις πληροφορίες του Reuters, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία επιθυμεί να λάβει γραπτή δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί προς ανατολάς για να περιλάβει την Ουκρανία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, ο Κέλογκ απάντησε: «Είναι μια δίκαιη ανησυχία».

«Έχουμε πει ότι κατά τη γνώμη μας η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δε βρίσκεται στο τραπέζι και δεν είμαστε η μόνη χώρα που το λέει αυτό – ξέρετε θα μπορούσα ίσως να σας αναφέρω τέσσερις άλλες χώρες στο ΝΑΤΟ και χρειάζονται οι 32 από τις 32 ώστε να επιτραπεί η ένταξη στο ΝΑΤΟ», σχολίασε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

«Είναι ένα από τα ζητήματα που θα αναφέρει η Ρωσία», πρόσθεσε.

«Δεν μιλούν μόνο για την Ουκρανία, μιλούν για τη Γεωργία, μιλούν για τη Μολδαβία», σημείωσε ο Κέλογκ, εξηγώντας όμως ότι την τελική απόφαση για τη στάση των ΗΠΑ αναφορικά με την επέκταση του ΝΑΤΟ θα τη λάβει ο Τραμπ.

«Αγανακτισμένος» με τον Πούτιν ο Τραμπ - Τι θα γίνει στις νέες διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τον Κέλογκ, στον επόμενο γύρο των απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που είναι πιθανό να διεξαχθεί στην Τουρκία τη Δευτέρα, θα γίνει προσπάθεια να συνδυαστούν τα δύο μνημόνια που έχουν καταρτίσει οι δύο πλευρές σε ένα κείμενο.

«Όταν πάμε στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα θα καθίσουμε να συζητήσουμε», εξήγησε ο Κέλογκ, προσθέτοντας ότι οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες για το μνημόνιο μαζί με τις ΗΠΑ.

Ο Κέλογκ επεσήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «αγανακτισμένος» με τη Ρωσία διότι παρατήρησε «έναν βαθμό παράλογων απαιτήσεων» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Εξάλλου επέκρινε τη Ρωσία για τα πλήγματά της εναντίον ουκρανικών πόλεων και δήλωσε ότι ζήτησε από την ουκρανική πλευρά να πάρει μέρος στις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας.

Μια συντηρητική εκτίμηση του αριθμού των νεκρών και των τραυματιών από τον πόλεμο και από τις δύο πλευρές ανέρχεται στο 1,2 εκατομμύριο, τόνισε ο Κέλογκ.

«Είναι ένας συγκλονιστικός αριθμός – πρόκειται για πόλεμο σε βιομηχανική κλίμακα», είπε

Πηγή: skai.gr

