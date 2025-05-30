Ιταλία: Πώς ένας 12χρονος κατόρθωσε να ξεφύγει από αρκούδα στις ιταλικές Άλπεις – Βίντεο

Στενές επαφές επικίνδυνου τύπου... Ένας 12χρονος κατόρθωσε να ξεφύγει από μια μεγάλη καφέ αρκούδα, από του χάρου στα δόντια, στις ιταλικές Άλπεις το 2020.



Ο δωδεκάχρονος τότε Αλεσάντρο Φραντσόι επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας στις ιταλικές Άλπεις, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με την περίεργη καφέ αρκούδα.

Καθοδηγούμενος από τον πατέρα του, που επέδειξε και ο ίδιος αξιοθαύμαστη ψυχραιμία, ο Αλεσάντρο απομακρύνθηκε με αργά βήματα, χωρίς να γυρίσει την πλάτη του, με την αρκούδα να χάνει τελικά το ενδιαφέρον της και να απομακρύνεται.

Ο μικρός έκανε δε, νεύμα στην πανικόβλητη μητέρα του να σιωπήσει, καθώς κάθε θόρυβος μπορούσε να αποβεί μοιραίος.



Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της ψυχραιμίας και της τήρησης των κατάλληλων πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά τις συναντήσεις με την άγρια ​​ζωή.

Πηγή: skai.gr

