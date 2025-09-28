Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα επιτρέψει ασφαλή διέλευση στη Χαμάς αν απελευθερώσει τους ομήρους

Μιλώντας στο Fox News για το αμερικανικό σχέδιο των 21 σημείων που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επέτρεπε στα μέλη της Χαμάς ασφαλή διέλευση εφόσον βάλουν τέλος στον πόλεμο και απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την απόρριψή του στην Παλαιστινιακή Αρχή ως αξιόπιστο διαχειριστή της μεταπολεμικής Γάζας.

Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αύριο, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι «οι λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν», προσθέτοντας: «Αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τότε τους αφήνουμε να φύγουν».

«Αυτό είναι κάτι που έχω πει στο παρελθόν, αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί. Όλα αυτά, πιστεύω, είναι μέρος του σχεδίου. Δεν θα προκαταλάβω τίποτα, γιατί αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε ακριβώς τώρα», τόνισε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την πάγια αντίθεσή του στο ενδεχόμενο η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, μια θέση που είχε διατυπώσει με έμφαση και την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν σε ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία, ενώ όσοι θελήσουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς τρίτες χώρες.

Η πρόταση περιλαμβάνει, επίσης, έναν πιθανό οδικό χάρτη προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, υπό την προϋπόθεση της ανοικοδόμησης της Γάζας και μιας συνολικής μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, επικαλούμενο πηγή κοντά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «σημαντικά χάσματα» ανάμεσα στον Ισραηλινό ηγέτη και τον Λευκό Οίκο σχετικά με τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί αύριο με τον Ντόναλντ Τραμπ, άλλαξε το σημερινό του πρόγραμμα προκειμένου να συναντηθεί με το στενό επιτελείο των συμβούλων του.

Όπως αναφέρεται, αναμένεται επίσης να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

