Χαμάς: Χάσαμε επαφή με 2 ομήρους στην Πόλη της Γάζας 

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έκανε σήμερα γνωστό πως έχασε επαφή με δύο ομήρους, τον Μάταν Άνγκρεστ και τον Όμρι Μιράν, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε δύο συνοικίες της πόλης της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ ανέφεραν πως ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές για 24 ώρες, αρχής γενομένης τις 18.00, σε τμήμα της πόλης της Γάζας προκειμένου να απομακρύνουν όλους τους ομήρους από τον κίνδυνο.

BREAKING: Hamas announces that contact with hostages Omri Miran and Matan Angrest has been lost.



“Hamas warns that the prisoners’ lives are in danger.”



If they care about the hostages’ lives, they could release them immediately instead of playing psychological games.



Remember… pic.twitter.com/pxCapGMVUN — Hen Mazzig (@HenMazzig) September 28, 2025

Ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται σήμερα βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας - στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, προσεγγίζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της πόλης. Την ίδια ώρα, το τελευταίο 24ωρο, η πολεμική αεροπορία έπληξε 140 στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος της Γάζας με τον απολογισμό να ανέρχεται σε τουλάχιστον 77 νεκρούς, ανάμεσά του και γυναικόπαιδα.

Αργά χθες το βράδυ, η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων της Γάζας ανέφερε πως το Ισραήλ αρνήθηκε 73 αιτήματα, που εστάλησαν μέσω διεθνών οργανισμών, για τη διάσωση τραυματισμένων Παλαιστινίων στην πόλη της Γάζας.

