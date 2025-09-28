Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να έχει κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, με τις ΗΠΑ να προωθούν ένα νέο σχέδιο που θα μπορούσε να βάλει τέλος σε σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Ο Νετανιάχου θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο για τέταρτη φορά από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, περισσότερες από κάθε άλλον παγκόσμιο ηγέτη. Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για μια πιθανώς δύσκολη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα, στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ παρουσίασε σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ένα νέο 21σημείων σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης στη Γάζα. Ένα διεθνές εποπτικό όργανο θα επιβλέπει μια παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της περιοχής σε μεταβατική περίοδο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε: «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι συμμετέχουν σε κάτι ξεχωριστό για πρώτη φορά. Θα τα καταφέρουμε!».

Σε μια προκλητική ομιλία του στον ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δεν έκανε καμία αναφορά στο σχέδιο που στηρίζει ο Τραμπ και επέμεινε ότι το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, όπως ζητά μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο Ισραηλινός ηγέτης επανέλαβε τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απελευθέρωση των 48 ομήρων, 20 εκ των οποίων εκτιμάται ότι βρίσκονται ακόμη εν ζωή, και την παράδοση των όπλων από τη Χαμάς. Απέρριψε επίσης οποιονδήποτε ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, που ασκεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση στη Δυτική Όχθη.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ είναι «ενήμερο» για το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, αλλά ότι «οτιδήποτε υλοποιηθεί θα γίνει με τη συγκατάθεση του Ισραήλ. Τίποτα δεν θα συμβεί χωρίς αυτό».

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος πήγε ακόμη παραπέρα, λέγοντας ότι επικρατεί «ανησυχία» και «αναστάτωση» στην ισραηλινή αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ, υπονοώντας ότι διάφορες αραβικές κυβερνήσεις επηρέασαν τον Τραμπ ώστε να «στηρίξει ένα σχέδιο που αντιβαίνει» τις θέσεις του Ισραήλ.

Ωστόσο, αρκετές πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο για τη Γάζα προειδοποίησαν ότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και ότι τα προσχέδια που διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες μπορεί να αλλάξουν, ειδικά μετά τη συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ.

Η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους διαμεσολαβητές και ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν σταματήσει από τις αρχές του Σεπτεμβρίου μετά από την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, που στόχευε την ηγεσία της Χαμάς.

Υπό πίεση από τους υπερ-εθνικιστές πολιτικούς συμμάχους του, ο Νετανιάχου διστάζει να τερματίσει την επίθεση εναντίον της Χαμάς μέχρι να επιτευχθεί «ολική νίκη» επί της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης. Αυτόν τον μήνα διεύρυνε τις επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, όπου εξακολουθούν να κατοικούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, έγραψε το Σάββατο το βράδυ στην πλατφόρμα X: «Κύριε πρωθυπουργέ, δεν έχετε εντολή να τερματίσετε τον πόλεμο χωρίς την πλήρη ήττα της Χαμάς.»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «ενισχύουν την ένταση των επιθέσεων» στην πόλη. Εάν η Χαμάς δεν παραδοθεί, «η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί και η Χαμάς θα εξοντωθεί», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X.

Η συντηρητική πτέρυγα δέχθηκε πλήγμα την περασμένη εβδομάδα αφού ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι «δεν θα επιτρέψει» την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, μια αμφιλεγόμενη κίνηση που προωθείται από πολλούς υπουργούς του ίδιου του Νετανιάχου. «Έγιναν αρκετά, είναι ώρα να σταματήσει τώρα», πρόσθεσε.





Πηγή: skai.gr

