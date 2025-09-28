Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχει «μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή» χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, λίγες ημέρες αφότου είχε πει ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ θα συναντήσει τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου συμφωνίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της διοίκησης.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες για τη Γάζα με χώρες της Μέσης Ανατολής ήταν εντατικές και ότι το Ισραήλ και οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς γνώριζαν τις διαβουλεύσεις, οι οποίες, όπως είπε, θα συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειαστεί.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι ίσως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα. Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα, θα σας ενημερώσουμε. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο. Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη. Νομίζω ότι έχουμε μια συμφωνία».

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η πρόταση κυκλοφόρησε την Τρίτη μεταξύ αξιωματούχων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: skai.gr

