Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Βίντεο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετά θύματα ενώ ο δράστης εξουδετερώθηκε - Αναφορές ότι πυρπόλησε την εκκλησία μετά τους πυροβολισμούς

Μεγάλη φωτιά κατακαίει εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο σημείο. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετά θύματα (δεν διευκρινίζεται νεκροί ή τραυματίες), ο δράστης εξουδετερώθηκε ενώ η οροφή της εκκλησίας κινδυνεύει να καταρρεύσει. 

Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, ανακοίνωσε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες βρίσκονται στο σημείο για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές.

«Η βία σε χώρο λατρείας είναι μια δειλή και εγκληματική πράξη. Οι προσευχές μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερής τραγωδίας» ανέφερε στο Χ.

Το περιστατικό συνέβη στην εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, στο Grand Blanc.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο δράστης πυροβόλησε εναντίον των πιστών και στη συνέχεια πυρπόλησε την εκκλησία.

Σε εξέλιξη... 

