Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Βίντεο

Μεγάλη φωτιά κατακαίει εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετά θύματα (δεν διευκρινίζεται νεκροί ή τραυματίες), ο δράστης εξουδετερώθηκε ενώ η οροφή της εκκλησίας κινδυνεύει να καταρρεύσει.

🚨 BREAKING: There was just an active shooting at a church in Grand Blanc, Michigan, with several victims reported. Police confirm that the shooter is DOWN, and the threat is neutralized.



The church is actively burning. This is evil. Pray for everybody's safety 🙏 pic.twitter.com/WBpXXfbIl1 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 28, 2025

Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, ανακοίνωσε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες βρίσκονται στο σημείο για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές.

We are tracking reports of the horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI agents are on the scene to assist local authorities.



Violence in a place of worship is a cowardly and criminal act. Our prayers are with the victims and their families… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

«Η βία σε χώρο λατρείας είναι μια δειλή και εγκληματική πράξη. Οι προσευχές μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερής τραγωδίας» ανέφερε στο Χ.

Το περιστατικό συνέβη στην εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, στο Grand Blanc.

🚨 UPDATE: Drone footage of the aftermath of the mass shooting turned fire at a Mormon church in Grand Blanc, Michigan this morning pic.twitter.com/ORJTQJEMgl — Algovich (@Algovich_) September 28, 2025

Υπάρχουν αναφορές ότι ο δράστης πυροβόλησε εναντίον των πιστών και στη συνέχεια πυρπόλησε την εκκλησία.

NOW: Active shooter at a church in Grand Blanc, Michigan. The building is on fire and the roof is beginning to collapse. Multiple victims confirmed via scanner.pic.twitter.com/5oStGOgfI7 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) September 28, 2025

Σε εξέλιξη...

Πηγή: skai.gr

