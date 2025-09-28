Νετανιάχου: Το Ισραήλ εργάζεται μαζί με τις ΗΠΑ πάνω στο σχέδιο των 21 σημείων για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, πάνω στο σχέδιο των 21 σημείων που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», είπε ο Νετανιάχου όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

«Ελπίζω να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, να απαλλαγούμε από την εξουσία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και να δημιουργηθεί ένα νέο μέλλον τόσο για τους κατοίκους της Γάζας όσο και για τους Ισραηλινούς, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.



