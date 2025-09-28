Ιορδανία: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα ευθυγραμμίζεται με όσα έχουν συμφωνηθεί

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας δήλωσε την Κυριακή ότι πολλές λεπτομέρειες από το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ήταν «σύμφωνες με όσα έχουν συμφωνηθεί», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ιορδανίας.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ίδιο το σχέδιο ή για το περιεχόμενό του.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι βρίσκεται κοντά στο να πετύχει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.



Πηγή: skai.gr

