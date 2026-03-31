Κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας και 9 ακόμη χωρών για την κατάσταση στον Λίβανο

Οι καθημερινές επιθέσεις ακόμη και κατά του άμαχου πληθυσμού στον Λίβανο, οδήγησαν τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου, οκτώ ακόμη ευρωπαϊκών χωρών και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη τους προς τους αμάχους, την καταδίκη των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την ανάγκη για ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την Κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, οι οποίοι υποφέρουν για ακόμη μία φορά από τις δραματικές συνέπειες ενός πολέμου που δεν είναι δικός τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας στον άμαχο πληθυσμό που επηρεάζεται από αυτόν τον πόλεμο τόσο στο Λίβανο όσο και στο Ισραήλ.

Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση βαρύνει τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε έντονα τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε υποστήριξη του Ιράν κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η προτεραιότητα είναι η αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της περιφερειακής σύγκρουσης με το Ιράν.

Υποστηρίζουμε τις ιστορικές και τολμηρές αποφάσεις που έλαβε η Κυβέρνηση του Λιβάνου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να διατηρηθεί ο Λίβανος από ξένες παρεμβάσεις παρά με τη ενίσχυση του Κράτους, των θεσμών του και της κυριαρχίας του. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε σε άμεσες πολιτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη θέσπιση μιας διαρκούς λύσης στη σύγκρουση και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ειρηνική περιφερειακή συνύπαρξη.

Η εκτελεστική εξουσία του Λιβάνου έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην προσέγγισή της και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων και μη αναστρέψιμων μέτρων σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυριαρχία της σε ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένου του μονοπωλίου των όπλων από το Κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Ασφαλείας του Λιβάνου, συμμετέχοντας ενεργά στο διεθνές συνέδριο υποστήριξης που θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με στόχο να καταστούν οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου οι μοναδικοί ανεξάρτητοι εγγυητές της κυριαρχίας του Λιβάνου μακροπρόθεσμα, καλούμε επίσης τις λιβανικές αρχές να συνεχίσουν να υιοθετούν τις απαραίτητες οικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.

Καλούμε όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν αμέσως και να επιστρέψουν στη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και το Ψήφισμα 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζητούμε την προστασία του άμαχου πληθυσμού, του ανθρωπιστικού προσωπικού, των ειρηνευτών και των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων, λιμανιών και γεφυρών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επιβεβαιώνουμε την ανησυχία μας για τον εκβιαστικό εκτοπισμό περισσότερων από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στο Λίβανο. Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει την περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της επίγειας επιχείρησης σε λιβανικό έδαφος. Επαναλαμβάνουμε έντονα ότι πρέπει να σεβαστεί η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους επηρεάζονται από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των άνω του 1 εκατομμυρίου εκτοπισμένων, και να διατηρήσουμε τη συνοχή του Λιβάνου, βασιζόμενοι στα έκτακτα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις αντίστοιχες χώρες μας. Καλούμε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει σε αυτήν την κρίσιμη ανθρωπιστική προσπάθεια για να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα πολλά θύματα αυτής της σύγκρουσης.

Τέλος, επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας υποστήριξη για το mandato της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) στη Νότια Λιβανική περιοχή και ζητούμε να διατηρηθούν ανοικτοί οι κανάλια αποσυγκρούσεων. Καταδικάζουμε έντονα όλες τις πρόσφατες επιθέσεις κατά των δυνάμεων της UNIFIL, οι οποίες προκάλεσαν απαράδεκτες απώλειες μεταξύ των ειρηνευτών τις τελευταίες ημέρες. Καλούμε όλα τα μέρη, υπό όλες τις συνθήκες, να διασφαλίσουν την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της UNIFIL, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εκτιμούμε το αξιοσημείωτο έργο της σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.



Πηγή: skai.gr

