ΟΗΕ: Απώλεια $186 δισ. και 3,7 εκατ. θέσεων εργασίας στις αραβικές χώρες από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, έχει κοστίσει στις αραβικές χώρες 186 δισ. δολάρια, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας σε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Ελπίζουμε οι μάχες να σταματήσουν αύριο, καθώς κάθε ημέρα καθυστέρησης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο βοηθός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αμπντάλα αλ Νταρντάριi σε δημοσιογράφους στο Αμμάν.

«Εκτιμούμε ότι η απώλεια για το ΑΕΠ της αραβικής περιοχής από έναν μήνα πολέμου ανέρχεται περίπου στο 6%… Το 6% του ΑΕΠ σημαίνει ότι η περιοχή έχει χάσει περίπου 186 δισ. δολάρια σε έναν μόνο μήνα», ανέφερε.

Ο Αλ Νταρντάρι, ο οποίος είναι και κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ για την αραβική περιοχή, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο βάρος επωμίζονται οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου.

«Ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην περιοχή του Κόλπου, όπου μπορεί να φτάσει τα 168 δισ. δολάρια, και στην περιοχή του Λεβάντε, όπου μπορεί να αγγίξει τα 30 δισ. δολάρια», είπε.

Ο Αλ Νταρντάρι προειδοποίησε για την οικονομική εξάρτηση των χωρών του Κόλπου από το πετρέλαιο, τονίζοντας ότι η κρίση γύρω από το Στενό του Ορμούζ αποδεικνύει την ανάγκη για διαφοροποίηση.

Πρόσθεσε επίσης ότι πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές διαδρομές πέρα από το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο, πριν από τον πόλεμο, διέρχονταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Η αραβική οικονομία βασίζεται ουσιαστικά σε ένα και μόνο προϊόν· ακόμη και χώρες που δεν εξάγουν πετρέλαιο εξαρτώνται από εμβάσματα εργαζομένων σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες και από βοήθεια αυτών των χωρών, ενώ οι ίδιες οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες βασίζονται σε ένα μόνο προϊόν», σημείωσε.

«Αυτή η ευθραυστότητα της αραβικής οικονομίας αποδεικνύεται από τα πρόσφατα γεγονότα και δείχνει ότι δεν είναι βιώσιμη», πρόσθεσε.

Ο Αλ Νταρντάρι προειδοποίησε επίσης για τον αντίκτυπο στην απασχόληση σε μια περιοχή που ήδη πλήττεται από ανισότητες.

«Εκτιμούμε ότι περίπου 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν εξαιτίας αυτής της σύγκρουσης», είπε. «Όσον αφορά τη φτώχεια, αναμένουμε ότι περίπου 4 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι στην περιοχή θα πέσουν ή έχουν ήδη πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας αυτόν τον μήνα λόγω των εχθροπραξιών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.