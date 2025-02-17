Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι θα «σεβαστεί» το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει την εκκένωση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας.

Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει την Παρασκευή σύνοδο, με τη συμμετοχή πολλών αραβικών χωρών, για να παρουσιάσουν κοινή απάντηση στο σχέδιο αυτό, που προκάλεσε σάλο διεθνώς.

Κατά την επίσκεψή του την Κυριακή στο Ισραήλ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, που πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, υπερασπίστηκε το σχέδιο του Τραμπ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι θα «σεβαστεί» το σχέδιο του Τραμπ, που προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον παλαιστινιακό θύλακα και τα 2,4 εκατομμύρια των κατοίκων του θα εκδιωχθούν προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

«Όπως δεσμεύτηκα ότι την επομένη του πολέμου στη Γάζα δεν θα υπήρχε πλέον Χαμάς, ούτε Παλαιστινιακή Αρχή, οφείλω να σεβαστώ το σχέδιο» του Τραμπ «για τη δημιουργία μιας άλλης Γάζας», είπε.

Οι Παλαιστίνιοι και όλες οι αραβικές χώρες έχουν απορρίψει το σχέδιο.

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να συζητήσει σήμερα τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, στην οποία προβλέπεται να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα και να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι στέλνει διαπραγματευτές στο Κάιρο για να συζητήσουν τη συνέχιση της πρώτης φάσης της συμφωνίας, η οποία ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου.

Στην Ιερουσαλήμ, δεκάδες συγγενείς ομήρων, που κρατούνται εδώ και 500 ημέρες, διαδήλωσαν νωρίτερα έξω από το κοινοβούλιο, κρατώντας φωτογραφίες των δικών τους ανθρώπων. «Τα μάτια μου έχουν καεί από τα δάκρυα που χύνω εδώ και 500 μέρες», είπε η Εϊνάβ Τζανγκάουκερ, ο γιος της οποίας, ο Ματάν, απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η γυναίκα ζήτησε από τους Ισραηλινούς βουλευτές «να κάνουν τα πάντα» για να επιστρέψουν σώοι όλοι οι όμηροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

