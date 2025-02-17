Ρωσία: Δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει με τις ΗΠΑ για το «πώς θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις»

Ο Γιούρι Ουσάκοφ (δεξιά στη φωτό), σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για το πώς θα ξεκινήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη ορίσει έναν επικεφαλής διαπραγματευτή για να συνομιλήσουν με τη Ρωσία.

Ο Ουσάκοφ, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, πρόκειται να συμμετάσχουν σε διμερείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Ουσάκοφ είπε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία προσέγγιζε τις συζητήσεις με μια «επιχειρηματική» στάση.

Είπε ότι ο Κίριλ Ντιμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, ενδέχεται να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία για να συζητήσει τυχόν οικονομικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Σέρβο ομόλογό του ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας ο Ρώσος ΥΠΕΞ διερωτήθηκε «γιατί να κληθεί η Ευρώπη να συμμετάσχει στις συνομιλίες για μια ειρηνική διεθέτηση στην Ουκρανία, εφόσον οι Ετρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος;»

Πηγή: skai.gr

