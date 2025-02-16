«Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται σε πλήρη συνεργασία για τη Γάζα», δήλωσε σήμερα Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ευχαριστώντας αρχικά τον Ρούμπιο για την «αδιαμφισβήτητη υποστήριξη» στην πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μοιράζονται μια κοινή στρατηγική για τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Θέλω να διαβεβαιώσω όλους όσοι μας ακούνε τώρα, ότι ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εργαζόμαστε έχοντας πλήρη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ μας», είπε.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Τραμπ ως τον «καλύτερο φίλο που είχε ποτέ στο Ισραήλ» και τόνισε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να επιτύχει τους στόχους της στη Γάζα.

Η Χαμάς πρέπει να «εξαλειφθεί» - «Θα ανοίξουν οι πύλες της Κόλασης»

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πρέπει να «εξαλειφθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο έπειτα από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, πρώτο σταθμό της πρώτης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

«Η Χαμάς δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι μια στρατιωτική ή κυβερνητική δύναμη (…) θα πρέπει να εξαλειφθεί», δήλωσε ο Μ. Ρούμπιο, επαναλαμβάνοντας τη θέση των ΗΠΑ για την οργάνωση, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ.

Παράλληλα επισήμανε ότι πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά πως οι «ίδιες φθαρμένες ιδέες» δεν μπορούν να επαναληφθούν στη Γάζα. «Ο πρόεδρος ήταν επίσης πολύ θαρραλέος στο όραμά του για το τι πρέπει να είναι το μέλλον της Γάζας, όχι πια οι ίδιες φθαρμένες ιδέες του παρελθόντος, αλλά κάτι θαρραλέο και που, ειλικρινά, απαιτεί θάρρος και οξυδέρκεια (…) -- δεν μπορεί να συνεχιστεί ο ίδιος κύκλος», είπε ο Ρούμπιο αναφερόμενος στην πρόταση του Τραμπ να πάρουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να εκτοπιστούν τα 2,4 εκατομμύρια των κατοίκων της.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απείλησε ότι θα ανοίξουν «οι πύλες της Κόλασης» στη Γάζα αν δεν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

«Έχουμε μια κοινή στρατηγική (με τις Ηνωμένες Πολιτείες), της οποίας δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε όλες τις λεπτομέρειες δημόσια, μεταξύ άλλων και για τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίξουν οι πύλες της Κόλασης, όπως θα γίνει ασφαλώς αν δεν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροί μας, χωρίς εξαίρεση», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναλαμβάνοντας μια έκφραση που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αναμένουν από το κράτος του Λιβάνου να ασχοληθεί με τον αφοπλισμό του υποστηριζόμενου από το Ιράν ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, που ήταν σε ανοικτό πόλεμο με το Ισραήλ επί δύο μήνες στα τέλη του 2024.

«Στην περίπτωση του Λιβάνου, ο στόχος μας είναι ο ίδιος: ένα ισχυρό λιβανικό κράτος, που θα μπορεί να αντιμετωπίσει και να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ρούμπιο: «Το Ιράν είναι η «μεγαλύτερη πηγή αστάθειας στην περιοχή»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε, επιπρόσθετα, ότι «ο Τραμπ συνεργάζεται με τον ισραηλινό πρωθυπουργό για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων».

«Μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε εμάς και τον πρόεδρο Τραμπ», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως το Ιράν είναι «η κύρια πηγή αστάθειας στην περιοχή».

«Είναι η μεγαλύτερη πηγή αστάθειας στην περιοχή, πίσω από κάθε τρομοκρατική οργάνωση, πίσω από κάθε πράξη βίας, πίσω από κάθε αποσταθεροποιητική δραστηριότητα, πίσω από όλα όσα απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην περιοχή αυτή, είναι το Ιράν. Και με το Ιράν, εννοώ τους αγιατολάδες», είπε ο Ρούμπιο σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους δίπλα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Ρούμπιο είπε ακόμη πως δεν μπορεί «να υπάρξει ένα πυρηνικό Ιράν».

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν με την υποστήριξη των ΗΠΑ

Το Ισραήλ θα κάνει «αυτό που πρέπει να κάνει» προκειμένου να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, δήλωσε, επίσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από μια συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ.

«Η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί, και το Ισραήλ θα προτιμούσε ο λιβανικός στρατός να αναλάβει, αλλά κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει πως το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει προκειμένου να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός και να προασπιστούμε την ασφάλειά μας», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας πως η πρόσφατη επίθεση σε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Βηρυτό "δεν είναι ενθαρρυντική".

Ο Μπ. Νετανιάχου είπε εξάλλου πως το Ισραήλ «θα τελειώσει τη δουλειά» προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή του Ιράν, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Τους τελευταίους 16 μήνες, το Ισραήλ κατάφερε ισχυρό πλήγμα στο Ιράν επειδή κατέφυγε στην τρομοκρατία, υπό την υποστηρικτική διοίκηση του προέδρου (Ντόναλντ)Τραμπ και με την αμέριστη υποστήριξή σας, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορούμε και πρόκειται να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο οποίος πρόσθεσε πως «το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα δίπλα για να αντιμετωπίσουν την απειλή του Ιράν».

Το Ισραήλ θα "ενεργήσει" αν απειληθούν τα σύνορά του με τη Συρία, είπε ακόμη ο Μπ. Νετανιάχου στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

«Αν μια άλλη δύναμη στη Συρία πιστεύει πως το Ισραήλ θα επιτρέψει σε άλλες εχθρικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τη Συρία ως βάση επιχειρήσεων εναντίον μας, πλανάται πλάνην οικτρά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Το Ισραήλ θα ενεργήσει για να σταματήσει την εμφάνιση οποιασδήποτε απειλής κοντά στα σύνορά του στη νοτιοδυτική Συρία», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

