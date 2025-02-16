Ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντά σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα μετά την ανταλλαγή τριών ομήρων της Χαμάς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας με 369 Παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Ο Ρούμπιο, του οποίου είναι το πρώτο ταξίδι στη Μέση Ανατολή από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, αναμένεται να συζητήσει την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας και την μετεγκατάσταση των κατοίκων στην Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Ο Ρούμπιο έφθασε στο Τελ Αβίβ χθες βράδυ, την ίδια ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η έκτη, από την αρχή της εκεχειρίας, ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους.

Η συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή σε έκταση επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έπειτα από 498 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, ο Ρωσοϊσραηλινός Σάσα Τρουφάνοφ, 29 ετών, ο Αμερικανοϊσραηλινός Σαγκί Ντέκελ-Χεν, 36 ετών και ο Αργεντινοϊσραηλινός Ιαΐρ Χορν, 46 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι στη Χαν Γιούνις (νότια). Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι απελευθέρωσε 369 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, που ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου, έχει ήδη επιτρέψει την απελευθέρωση 19 Ισραηλινών ομήρων και 1.134 Παλαιστινίων. Σε αυτή τη φάση, συνολικά 33 όμηροι, εκ των οποίων οκτώ νεκροί, πρόκειται να παραδοθούν στο Ισραήλ με αντάλλαγμα 1.900 Παλαιστινίους κρατούμενους.

Κατά τις συνομιλίες του στην Ιερουσαλήμ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να αναφερθεί στη δεύτερη φάση της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός, που προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και το οριστικό τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις, οι μεσολαβητές ελπίζουν να ξεκινήσουν «την επόμενη εβδομάδα στη Ντόχα» οι συνομιλίες για αυτή τη δεύτερη φάση, πριν από την τελική φάση που αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας, ένα τεράστιο εγχείρημα για το οποίο ο ΟΗΕ εκτιμά ότι απαιτούνται πάνω από 53 δισ. δολάρια.

Η Ουάσινγκτον δηλώνει ανοικτή στις προτάσεις των αραβικών κρατών για τη Γάζα αλλά τονίζει ότι αυτή τη στιγμή «το μοναδικό σχέδιο είναι αυτό του Τραμπ».

Το σχέδιο αυτό προβλέπει οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο του παλαιστινιακού θύλακα για να δημιουργήσουν εκεί τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» και να μετεγκαταστήσουν στην Ιορδανία και την Αίγυπτου τους κατοίκους. Οι δύο αυτές χώρες είναι κατηγορηματικά αντίθετες στο συγκεκριμένο σχέδιο.

«Προς το παρόν το μόνο σχέδιο – το οποίο δεν τους αρέσει-- αλλά το μόνο σχέδιο, είναι αυτό του Τραμπ. Οπότε, αν έχουν ένα καλύτερο, έχει έρθει η ώρα να το παρουσιάσουν», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρούμπιο.

Ύστερα από τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου, που προβλέπεται σήμερα το πρωί, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

