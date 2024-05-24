Ο Τζέρεμι Κόρμπιν (Jeremy Corbyn), ο πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κατέβει στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Ιουλίου ως ανεξάρτητος υποψήφιος, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στους Εργατικούς σε σχέση με την έδρα του στη βόρεια Αγγλία.

Ο Κόρμπιν ηγείτο των Εργατικών στις πιο πρόσφατες εκλογές το 2019 και κατέχει την έδρα του Βορείου Ίσλινγκτον από το 1983.

Το Εργατικό Κόμμα, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, είχε αναστείλει την ιδιότητα μέλους του Κόρμπιν το 2020 έπειτα από έκθεση σχετικά με τον τρόπο χειρισμού καταγγελιών για αντισιμιτισμό υπό την ηγεσία του.

Το όνομα του 74χρονου δεν περιελήφθη από τους αξιωματούχους των Εργατικών στον κατάλογο με τους υποψηφίους για την έδρα, πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αποφασίσει να κατέβει ως ανεξάρτητος.

"Θέλω τα πολιτικά μας κόμματα να είναι δημοκρατικά, αλλά τα μέλη του Εργατικού Κόμματος του Ίσλινγκτον Νορθ στερήθηκαν το δικαίωμα να επιλέξουν υποψήφιο", ανέφερε ο Κόρμπιν στο βίντεο στο οποίο ανακοίνωσε τα σχέδιά του.

"Ως εκ τούτου οφείλουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Οφείλουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε, δεν θα το ανεχτούμε αυτό άλλο. Θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Γι'αυτόν τον λόγο θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος για τους ανθρώπους του Ίσλινγκτον Νορθ", σημείωσε, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να είναι "μια ανεξάρτητη φωνή για την ισότητα, τη δημοκρατία και την ειρήνη".

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών δήλωσε στην εφημερίδα Islington Tribune ότι θα αγωνιστεί για να διατηρήσει την έδρα του, την οποία κατέχει για 40 χρόνια και πρόσθεσε: "Οφείλουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας".

Απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους των Εργατικών, ο Κόρμπιν σημείωσε ότι "είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω τους ανθρώπους του Ίσλινγκτον Νορθ ακριβώς με τις ίδιες αρχές που υπερασπιζόμουνα όλη μου τη ζωή: κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα και ειρήνη".

I am standing as an independent candidate for the people of Islington North.



As your MP, I will continue to be an independent voice for equality, democracy and peace.



Please join our campaign at https://t.co/dRySocs48C. Let's prove that when we come together, we can win. pic.twitter.com/rkyf5yakod — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 24, 2024

"Αυτές οι αρχές χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ", συνέχισε, δεσμευόμενος να υπερασπιστεί "μια γνήσια εναλλακτική στα χρόνια διαφθοράς αυτής της κυβέρνησης των Τόρις", συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ενοικίων, της δημόσιας ιδιοκτησίας ενέργειας και νερού, της κατάργησης του ανώτατου ορίου για τα επιδόματα δύο παιδιών, μιας Νέας Πράσινης Συμφωνίας και μιας ηθικής εξωτερικής πολιτικής που στηρίζεται στην ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

"Όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά, έδωσα υπόσχεση να σταθώ δίπλα στους ψηφοφόρους μου ό,τι κι αν γίνει. Στο Ίσλινγκτον Νορθ κρατάμε τις υποσχέσεις μας", κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

