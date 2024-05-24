O 14χρονος Ρώσος μαθητής Νταβίντ έμαθε κάτι νέο αυτό τον μήνα: το να πυροβολεί με ακρίβεια με Καλάσνικοφ είναι δυσκολότερο απ' ό,τι με πιστόλι.

Μαζί με συμμαθητές του δοκίμασε τα όπλα αυτά στο πλαίσιο της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης--μια ενότητα του σχολικού προγράμματος που είχε καταργηθεί τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά επανήλθε μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στην πόλη Βλαντικαφκάζ της νότιας Ρωσίας, έφηβα αγόρια με στολές παραλλαγής συμμετείχαν αυτό τον μήνα σε ασκήσεις με όπλα και στην παροχή πρώτων βοηθειών υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους.

"Είναι ευκολότερο να πυροβολείς με πιστόλι. Και είναι πιο δύσκολο να στοχεύσεις με αυτόματο όπλο", λέει ο Νταβίντ, ένα αδύνατο αγόρι με μαύρα μαλλιά και γυαλιά.

Το ίδιο παιδί εξηγεί ότι η εκπαίδευση με όπλα "θα κάνει ευκολότερη" τη ζωή του στο μέλλον. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς Ρώσους.

Ο Σεργκέι Μενιάιλο, ένας αντιναύαρχος εν αποστρατεία, ο οποίος είναι σήμερα κυβερνήτης της Βόρειας Οσετίας, αναφέρθηκε στον πόλεμο με την Ουκρανία μιλώντας στους νέους και λέγοντάς τους ότι η εκπαίδευση θα τους βοηθήσει "να πραγματοποιήσουν το στρατιωτικό τους καθήκον μέσα σε μια ομάδα", αν χρειαστεί να πολεμήσουν κάποια μέρα.

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε διάταγμα στα τέλη του 2022 με το οποίο εισάγεται η βασική στρατιωτική εκπαίδευση στο σχολικό πρόγραμμα στο πλαίσιο μιας ενότητας που ονομάζεται "βασικές αρχές ασφάλειας της ζωής".

Οι επικριτές της απόφασης αυτής υποστηρίζουν ότι αυτή εντάσσεται στην αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της ρωσικής κοινωνίας από την έναρξη του πολέμου.

Από την πλευρά του ο Μπόρις Καντεμίροφ, τοπικός επικεφαλής εθελοντικής οργάνωσης η οποία στηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ότι η εκπαίδευση παρέχει δεξιότητες τις οποίες χρειάζεται κάθε στρατιώτης.

"Ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να σώζει ζωές, να χειρίζεται όπλα και να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση", είπε στο Reuters

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

