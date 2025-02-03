Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου θα παρατείνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και θα επιστρέψει στο Ισραήλ το Σάββατο, δήλωσε δημοσιογράφος του Axios στο X τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα, τους ομήρους που κρατάει η Χαμάς και την αντιπαράθεση με το Ιράν και τους περιφερειακούς του συμμάχους, σύμφωνα με το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επρόκειτο να επιστρέψει στο Ισραήλ την Πέμπτη.

Η αλλαγή σημαίνει ότι ο Νετανιάχου θα βρίσκεται στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του εβραϊκού Σαββάτου και όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

