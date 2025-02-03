Γερμανία: Σχέδιο 15 σημείων για τις πρώτες ημέρες στην κυβέρνηση ενέκρινε το συνέδριο του CDU

Προτεραιότητα στην «ανταγωνιστικότητα και την ευημερία» και στην «ασφάλεια για τον λαό της Γερμανίας» δίνει το πρόγραμμα που θέλει να εφαρμόσει άμεσα μετά την ενδεχόμενη ανάδειξή του στην εξουσία το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

Στο σημερινό συνέδριο του κόμματος που διοργανώνεται στο Βερολίνο, οι σύνεδροι ενέκριναν ομόφωνα τα 15 σημεία του προγράμματος. Στην πρώτη ενότητα, η οποία αφορά την οικονομία, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μείωση των φόρων για την ηλεκτρική ενέργεια, περιορισμός της γραφειοκρατίας, ορισμός εβδομαδιαίου και όχι ημερήσιου μέγιστου χρόνου εργασίας, απαλλαγή των υπερωριών από φόρους, αφορολόγητο έως 2000 ευρώ/μήνα για τους συνταξιούχους που εργάζονται, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στην εστίαση και επαναφορά της επιδότησης του αγροτικού ντίζελ.

Στη δεύτερη ενότητα, για τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, το πρόγραμμα αναφέρει μέτρα για την προστασία των γυναικών, με τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, καθώς και για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με την αποθήκευση διευθύνσεων ΙΡ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης, με την εφαρμογή του σχεδίου που είχε υποβάλει στην Bundestag η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία: απορρίψεις στα σύνορα, απελάσεις αλλοδαπών εγκληματιών, περιορισμός της οικογενειακής επανένωσης και διεύρυνση των εξουσιών της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

