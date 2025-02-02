Το μέλλον της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα εξαρτάται από το αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, είπαν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Axios.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο εγείρονται ανησυχίες για το εάν η εφαρμογή της συμφωνίας θα συνεχιστεί καθώς ο Νετανιάχου συμφώνησε απρόθυμα να προχωρήσει στην πρώτη φάση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και οι οικογένειες των ομήρων και οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές ανησυχούν ότι δεν θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση καθώς αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση .

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο Axios Νετανιάχου περιμένει να δει ποια είναι η θέση του Τραμπ στη δεύτερη φάση της συμφωνίας, η οποία υποτίθεται ότι θα οδηγήσει σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, προτού λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη δεύτερη φάση υποτίθεται ότι θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, αλλά υπάρχει ήδη ένα μεγάλο εμπόδιο: η Χαμάς θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και να παραμείνει στην εξουσία στη Γάζα και το Ισραήλ αντιτίθεται στον τερματισμό του πολέμου όσο η Χαμάς είναι ακόμα στην εξουσία στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου ελπίζει ότι θα μπορέσει να επηρεάσει τον Τραμπ και να τον πείσει να υποστηρίξει τα σχέδιά του για τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι εάν ο Νετανιάχου αποφασίσει να μην προχωρήσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον ένας ακόμη χρόνος πολέμου στη Γάζα σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η Χαμάς.

Μάλιστα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, όπως προβλέπει η συμφωνία, επειδή ο Νετανιάχου αποφάσισε να μην στείλει τη διαπραγματευτική ομάδα στη Ντόχα πριν συναντηθεί με τον Τραμπ την Τρίτη.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να φτάσει στην Ουάσιγκτον το απόγευμα της Κυριακής.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε σε δήλωση το Σάββατο ότι ο Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ το Σάββατο.

«Συμφώνησαν ότι οι διαπραγματεύσεις για το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας των ομήρων θα ξεκινήσουν στη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον αυτή τη Δευτέρα, τη 16η ημέρα της συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητήσουν τις ισραηλινές θέσεις», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Το γραφείο είπε ότι αργότερα μέσα στην εβδομάδα ο Γουίτκοφ θα μιλήσει με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον διευθυντή της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών που είναι μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις.

«Στη συνέχεια θα συζητήσει με τον πρωθυπουργό τα βήματα για την προώθηση των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών για την αναχώρηση των αντιπροσωπειών στις συνομιλίες», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ακολούθως σε ό,τι αφοτά το παρασκήνιο, το Axios αναφέρει ότι ο Νετανιάχου επρόκειτο να είχε συνάντηση το βράδυ του Σαββάτου με τους επικεφαλής της ομάδας διαπραγματεύσεων — τον διευθυντή της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, τον διευθυντή της Shin Bet, Ρόνεν Μπαρ και τον Στρατηγό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Νίτζαν Άλον.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στον Axios ότι η ομάδα διαπραγματεύσεων σκόπευε να παρουσιάσει στον Νετανιάχου ένα σχέδιο για την έναρξη των συνομιλιών για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας σε μια προσπάθεια να ωθήσουν τις συζητήσεις με τη Χαμάς σε θετική κατεύθυνση.

Όμως, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της συνάντησης, ο Νετανιάχου την ακύρωσε και έστειλε τον στρατιωτικό του σύμβουλο, υποστράτηγο Roman Goffman να ενημερώσει τους επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ότι ο πρωθυπουργός αποφάσισε να μην στείλει αντιπροσωπεία στο Κατάρ αυτή τη στιγμή.

"Ο Νετανιάχου πήρε αυτή την απόφαση χωρίς καν να έχει συζητήσει με την ομάδα των διαπραγματεύσεων και να τους ακούσει. Προτιμά να μην κάνει τίποτα μέχρι τη συνάντηση με τον Τραμπ", είπε ο αξιωματούχος.

Η απόφαση του Νετανιάχου να μην στείλει την αντιπροσωπεία στο Κατάρ έρχεται δύο ημέρες αφότου ενημέρωσε τους επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ότι ο έμπιστος υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ θα αναλάβει επικεφαλής διαπραγματευτής, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σκεπτικό του Νετανιάχου ήταν ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας έχουν περισσότερο πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα και συνδέονται άμεσα με το σχέδιο της «επόμενης ημέρας» για τη Γάζα που επεξεργαζόταν ο Ντέρμερ.

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν κυρίως με τον Γουίτκοφ, ο οποίος είναι ο ομόλογος του Ντέρμερ.

Ωστόσο, ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να έχει τον πλήρη έλεγχο των διαπραγματεύσεων και να περιθωριοποιήσει τον ρόλο των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών στις συνομιλίες.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο Μπαρνέα και ο Μπαρ προειδοποίησαν τον πρωθυπουργό ότι αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να βλάψει τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας και τόνισε ότι οι συνομιλίες δεν γίνονται με τις ΗΠΑ αλλά με τη Χαμάς μέσω του Κατάρ και της Αιγύπτου.

"Οι πραγματικές σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν μόνο αφού ο Μπίμπι συναντήσει τον Τραμπ. Τίποτα ουσιαστικό δεν θα συμβεί πριν από αυτό", δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

