Εάν στις σημερινές κρατιδιακές εκλογές στη Θουριγγία και στη Σαξονία επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα αναδειχθεί με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων - κυρίως στην ανατολική Γερμανία - για την παραδοσιακή πολιτική, η οποία εμφανίζεται όλο και πιο αδύναμη απέναντι στα μεγάλα προβλήματα των καιρών. Εφόσον τις εκλογές κερδίσει η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ακόμη και αν δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στα κρατίδια, θα έχει πετύχει μια από τις σημαντικότερες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας μετά την επανένωση της χώρας.

Στη Θουριγγία, η AfD προηγείτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, με ποσοστό κοντά στο 30%, με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) να περιορίζεται στη δεύτερη θέση και στο 23%. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι επικεφαλής της AfD στο κρατίδιο είναι ο διαβόητος Μπγερν Χέκε, ακραίος ακόμη και για τα δεδομένα του κόμματός του, καταδικασμένος ήδη δύο φορές για χρήση ναζιστικής ρητορικής και ενώ η τοπική οργάνωση χαρακτηρίζεται επισήμως από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική». Με τον κ. Χέκε δεν θέλει κανείς να συνεργαστεί, οπότε ακόμη και αν ο ίδιος καταφέρει να υπερβεί τον σκόπελο του εκλογικού συστήματος που δεν αποκλείεται να τον αφήσει εκτός τοπικού Κοινοβουλίου, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Στις εκλογές αναμένεται να επιβεβαιωθεί ακόμη η καθιέρωση της νεοσύστατης «Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW), με το πρώην ηγετικό στέλεχος της Αριστεράς να υιοθετεί φιλορωσική στάση και να επικρίνει την κυβέρνηση - από τα …αριστερά - για την πολιτική της στη μετανάστευση και στην οικονομία.

Στη Σαξονία, το CDU προηγείτο στην τελευταία δημοσκόπηση με 33% έναντι 31% της AfD, η οποία αναμένεται να καταγράψει άνοδο των ποσοστών της από το 2019 τουλάχιστον κατά 5 μονάδες. Όπως και στη Θουριγγία, έτσι και εδώ η BSW εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει εύκολα την τρίτη θέση, με διψήφιο ποσοστό, αποκτώντας ρόλο-κλειδί για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας την επόμενη μέρα. Σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη δυσκολία των κομμάτων του ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP) να περάσουν το όριο του 5%, απόψε το βράδυ θα μιλάμε εν πολλοίς για «χαστούκι» στην κυβέρνηση Σολτς και για σοβαρή ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στην χώρα.

Οι ψηφοφόροι πηγαίνουν σήμερα στις εκλογές με το βλέμμα στους μετανάστες και κυρίως σε όσους από αυτούς διαπράττουν στην Γερμανία βαριά εγκλήματα, όπως πριν από 10 ημέρες στο Ζόλινγκεν ο 26χρονος Σύρος που σκότωσε με μαχαίρι τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους οκτώ. Μετά από αυτό και υπό την απειλή του καταποντισμού του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα για τους μετανάστες. Οι ανακοινώσεις «συνέπεσαν» μάλιστα με την πρώτη απέλαση παραβατικών μεταναστών από το 2021. Στην προχθεσινή ειδική πτήση για Καμπούλ επέβαιναν 28 Αφγανοί, καταδικασμένοι για βαριά αδικήματα - ανάμεσά τους και ο άνδρας που βίασε μια 14χρονη το 2019 κοντά στην πόλη Ουλμ.

Στους «κερδισμένους» των σημερινών εκλογών θα συγκαταλέγεται πιθανότατα και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. AfD και BSW μπορεί να βρίσκονται στα αντίθετα άκρα, συναντώνται ωστόσο χωρίς προσχήματα τόσο στην προσφυγική όσο και στη φιλορωσική πολιτική τους. Το Κρεμλίνο προσπαθεί συστηματικά να επηρεάσει την εσωτερική πολιτική σκηνή της Γερμανίας και δεν αποκλείεται απόψε να έχει λόγους να πανηγυρίσει.

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο το κατακερματισμένο σκηνικό, ο σχηματισμός κυβερνητικών συμμαχιών για την επόμενη μέρα προδιαγράφεται εξόχως περίπλοκη υπόθεση. Αν διατηρηθεί το «δόγμα» του πάση θυσία αποκλεισμού της AfD από τις κρατιδιακές κυβερνήσεις, δεν αποκλείεται να δούμε και τις πιο παράδοξες συνεργασίες, όπως του CDU με την BSW. Παρόλα αυτά, αν η AfD κερδίσει τουλάχιστον το 1/3 των εδρών σε κρατιδιακό κοινοβούλιο, θα είναι σε θέση να μπλοκάρει αποφάσεις που απαιτούν ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3, όπως π.χ. ο διορισμός δικαστών. Την ίδια ώρα, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η AfD καταφέρνει έναν χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές να βρίσκεται δημοσκοπικά σταθερά στην δεύτερη θέση και μία ή δύο πρωτιές απόψε θα της δώσουν ισχυρή ώθηση ενόψει του 2025, ενώ θα την αποδαιμονοποιήσουν περαιτέρω στα μάτια πολλών ψηφοφόρων. Ήδη μειώνεται σταδιακά το ποσοστό των πολιτών εκείνων που τάσσονταν κατηγορηματικά κατά οποιασδήποτε συνεργασίας των υπόλοιπων κομμάτων με την ακροδεξιά. Η εικόνα θα συμπληρωθεί στις 22 του μηνός, με τις εκλογές στο Βρανδεμβούργο, όπου επίσης προηγείται η ακροδεξιά.

