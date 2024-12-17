Ενώ μια διπλωματική κινητικότητα άρχισε να διαφαίνεται να εντείνεται από χθες προς μια υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με πηγές και δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για επικείμενη υπογραφή συμφωνίας, συγκεχυμένες και αντικρουόμενες πληροφορίες και δημοσιεύματα κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, δεν επιτρέπουν προς το παρόν να διαφανεί μια καθαρή εικόνα των εξελίξεων.

Δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters και δημοσιεύματα ανέφεραν το μεσημέρι ότι είναι θέμα χρόνου η υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται εκεί, λέγοντας μάλιστα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρισκόταν ήδη στο Κάιρο για να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας.

Ωστόσο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο Νετανιάχου μετέβη σήμερα μαζί με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς στο όρος Ερμών κοντά στα σύνορα του προσαρτημένου Γκολάν στη Συρία, για μια συνάντηση ασφαλείας.

Επίσης, μια από τις πηγές που μίλησε στο Reuters, σε νεότερη δήλωσή του στο πρακτορείο είπε ότι ο Νετανιάχου δεν βρίσκεται τελικά στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν επίσης ότι ο Νετανιάχου ταξίδεψε στο Κάιρο. Μια «αιγυπτιακή πηγή» είπε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al Qahera ότι οι αναφορές ότι ο Νετανιάχου ήταν καθ' οδόν για το Κάιρο δεν αληθεύουν.

Νωρίτερα, το Al-Qahera μετέδωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη «εκτεταμένες» προσπάθειες Αιγύπτου-Κατάρ με όλα τα μέρη για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, φίλα προσκείμενο στη Χεζμπολάχ, μετέδωσε ότι η Αίγυπτος κάλεσε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να μεταβεί επειγόντως στο Κάιρο.

Εν μέσω αυτών των αντικρουόμενων πληροφοριών, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο Fox News ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα μέρη πλησιάζουν περισσότερο στην επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Πιστεύουμε -και οι Ισραηλινοί το δήλωσαν αυτό- ότι πλησιάζουμε, και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, το πιστεύουμε, αλλά είμαστε επίσης επιφυλακτικοί στην αισιοδοξία μας», τόνισε ο Κίρμπι. «Ήμασταν σε αυτή τη θέση στο παρελθόν όπου δεν καταφέραμε στο τέλος να το πετύχουμε», πρόσθεσε. Ο ίδιος δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε αν ο Νετανιάχου μεταβαίνει στο Κάιρο για συνομιλίες.

Η Χαμάς ανακοίνωσε από την πλευρά της σήμερα το μεσημέρι ότι μια κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων είναι εφικτές αν το Ισραήλ «σταματήσει να θέτει νέους όρους». Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα τόνισε ότι οι συζητήσεις στο Κατάρ για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας ήταν «σοβαρές και θετικές», την επομένη της άφιξης ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ντόχα για να συναντήσει μεσολαβητές.

«Η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι υπό το φως των σοβαρών και θετικών συζητήσεων που διεξάγονται σήμερα στην Ντόχα υπό την αιγίδα των αδελφών μας από το Κατάρ και την Αίγυπτο, είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων (σ.σ. όμηρων στη Γάζα και Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ) εάν η κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ) σταματήσει να επιβάλλει νέους όρους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας

Υπάρχει μια ευκαιρία να επιτευχθεί μια συμφωνία και, από ό,τι ξέρω, θα περιλαμβάνει και τους 100 ομήρους», δήλωσε ο υπουργός Υποθέσεων Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι στο Army Radio την Τρίτη. «Πρώτα θα απελευθερωθούν οι όμηροι για τους οποίους συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι και μετά οι υπόλοιποι».

Στην πρώτη φάση της υπό συζήτηση συμφωνίας, θα απελευθερωθούν γυναίκες, ασθενείς και άτομα άνω των 51 ετών με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ. Στη συνέχεια, θα υπάρξει εκεχειρία έξι έως επτά εβδομάδων κατά τη διάρκεια της οποίας τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποχωρούσαν από τμήματα της Γάζας, με την έναρξη των συνομιλιών για μια μόνιμη εκεχειρία.

Εκατοντάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας θα μπαίνουν καθημερινά στο παλαιστινιακό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προμηθεύοντας τα απαραίτητα τρόφιμα, νερό και υγειονομικό υλικό στον πληθυσμό που τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανώσεις λένε ότι πλήττεται από ανθρωπιστική κρίση.

Η δεύτερη φάση, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, προβλέπει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων - άνδρες στρατιωτικής ηλικίας, κυρίως με αντάλλαγμα περισσότερους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Στο τρίτο στάδιο της συμφωνίας προβλέπεται η έναρξη των εργασιών για την ανοικοδόμηση της Γάζας και θα περιλαμβάνει την επιστροφή των σορών των ομήρων. Περίπου οι μισοί από τους 100 που βρίσκονται ακόμη σε αιχμαλωσία πιστεύεται ότι είναι νεκροί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.