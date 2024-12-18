Επίδειξη δύναμης από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Μιλώντας από την κορυφή του συριακού όρους Ερμών, που κατέλαβαν πρόσφατα οι IDF, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ θα παραμείνει μέχρι να βρεθεί μια «άλλη διευθέτηση». Η επίσκεψή του φάνηκε να σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία Ισραηλινός ηγέτης εισήλθε σε συριακό έδαφος σχολιάζουν οι Times of Israel.



Ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε τη στρατηγική σημασία της κορυφής μετά την πτώση του Άσαντ, ενώ συνοδευόταν από τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς που είπε ότι η παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων εκεί θα αποτρέψει επίσης τους Σύρους αντάρτες από το να βάλουν στο στόχαστρο το Ισραήλ.



Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε έτσι ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν σταθμευμένα εντός της Συρίας για το «άμεσο μέλλον», κατά τη συνάντησή του με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για μια ανασκόπηση της κατάστασης στην κορυφή του όρους.

Αυτό το μέρος δεν έχει αλλάξει, είναι το ίδιο μέρος, αλλά η σημασία του για την ασφάλεια του Ισραήλ μόνο έχει ενισχυθεί

Εκτός του υπουργού Άμυνας Κατς, στη συνάντηση μετέσχαν ο αρχηγός του Επιτελείου του Ισραήλ Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, ο αρχηγός της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπατ και ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης Υποστράτηγος Ούρι Γκόρντιν.



Το Ισραήλ εισήλθε στη ζώνη ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στα Υψίπεδα του Γκολάν μερικές ώρες αφότου οι αντάρτες στη Συρία κατέλαβαν τη Δαμασκό στις 8 Δεκεμβρίου, τονίζοντας ότι η κατάληψη της ουδέτερης ζώνης που δημιουργήθηκε το 1974 είναι μια προσωρινή αμυντική κίνηση που θα διαρκέσει μόνο έως ότου εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη σύγκρουση στη Συρία.



Στεκόμενος στην κορυφή του όρους Ερμών, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στην κορυφή του «μέχρι να βρεθεί μια άλλη διευθέτηση που να εγγυάται την ασφάλεια του Ισραήλ».



«Αυτό το μέρος δεν έχει αλλάξει, είναι το ίδιο μέρος, αλλά η σημασία του για την ασφάλεια του Ισραήλ μόνο έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες με τα δραματικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κάτω από εμάς εδώ στη Συρία», είπε ο Νετανιάχου.



Πρόσθεσε ότι στο εξής, το Ισραήλ θα «καθορίσει την καλύτερη διευθέτηση που θα εγγυηθεί την ασφάλειά μας».





Απηχώντας τα ίδια συναισθήματα με τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Άμυνας Κατς περιέγραψε το Όρος Ερμών ως «τα μάτια του κράτους του Ισραήλ για τον εντοπισμό κοντινών και μακρινών απειλών».



«Οι IDF είναι εδώ για να προστατεύσουν τις κοινότητες των Υψωμάτων του Γκολάν και τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ από οποιαδήποτε απειλή, από το πιο σημαντικό μέρος για να το πράξουν», είπε σε δηλώσεις που έδωσε το γραφείο του.



«Θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε ο Κατς. «Η παρουσία μας εδώ στην κορυφή του όρους ενισχύει την ασφάλεια και προσθέτει μια διάσταση τόσο παρατήρησης όσο και αποτροπής στα οχυρά της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα στο Λίβανο και αποτροπής εναντίον των ανταρτών στη Δαμασκό, οι οποίοι προσποιούνται ότι παρουσιάζουν μια μετριοπαθή εικόνα, αλλά ανήκουν στις πιο ακραίες ισλαμικές αιρέσεις».





Τα σχόλια του Κατς φάνηκε να αναφέρονται στη σουνιτική ισλαμιστική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, της οποίας οι μαχητές και οι σύμμαχοι προέλασαν ραγδαία στη συριακή πρωτεύουσα στις 8 Δεκεμβρίου.



Από την πτώση του Άσαντ, ο ηγέτης της οργάνωσης, Αχμέντ αλ Σάρα, πιο γνωστός με το προσωνύμιο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, επέμεινε ότι τα δικαιώματα όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικότητας, θα προστατεύονται υπό την ηγεσία του.



Σε μια συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα Times τη Δευτέρα, ο αλ Σάρα είπε ότι η ομάδα του ήταν «δεσμευμένη στη συμφωνία του 1974» με το Ισραήλ που δημιούργησε την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο συριακό έδαφος στο τέλος του πολέμου του 1973 του Γιομ Κιπούρ.



«Δεν θέλουμε καμία σύγκρουση, είτε με το Ισραήλ είτε με οποιονδήποτε άλλον και δεν θα αφήσουμε τη Συρία να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εξαπόλυσης επιθέσεων», είπε.



Ο αλ Σάρα κάλεσε ωστόσο το Ισραήλ να «αποσυρθεί στις προηγούμενες θέσεις του» και επέκρινε τα σφοδρά ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες ημέρες που έχουν αχρηστεύσει τα περισσότερα από τα στρατιωτικά μέσα του καθεστώτος Άσαντ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι το Ισραήλ είχε το δικαίωμα να στοχεύσει δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν πριν από πτώση της κυβέρνησης, αλλά ότι δεν έχει πλέον καμία νόμιμη βάση να συνεχίσει να δρα στη Συρία.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τους Ισραηλινούς να βομβαρδίζουν συριακές εγκαταστάσεις ή να προχωρούν μέσα στη Συρία», είπε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Πηγή: skai.gr

