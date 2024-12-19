Ένας βουλευτής στην Αμπχαζία, την αποσχισθείσα περιφέρεια της Γεωργίας την οποία υποστηρίζει η Ρωσία, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα στο κτήριο του κοινοβουλίου, όπως μετέδωσε η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας της περιφέρειας.

Ο βουλευτής Βαχτάνγκ Γκολάντζια υπέκυψε στα τραύματά του που είχαν προκληθεί από πυροβολισμό στο κτήριο του κοινοβουλίου, ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram το γραφείο Τύπου του ασκούντος χρέη προέδρου Μπάντρα Γκούνμπα. Ένας άλλος βουλευτής τραυματίστηκε στο χέρι.

❗️🇬🇪⚔️🇷🇺 - Local sources confirmed a shooting today at the parliament in Abkhazia, a region of Georgia occupied by Russia since the 2008 invasion.



The incident is linked to the vote on a controversial law that would make it easier for Russian millionaires to acquire land,… pic.twitter.com/oGCmPZUYqD — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 19, 2024

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Αμπχαζίας Apsnypress μετέδωσε πως το υπουργείο Εσωτερικών ταυτοποίησε έναν άλλο βουλευτή, τον Αντγκούρ Χαραζία, ως ύποπτο στο περιστατικό και πως αυτός διέφυγε από το σημείο. Το τηλεγράφημα δεν δίνει οποιαδήποτε ένδειξη για το κίνητρο.

Η Αμπχαζία, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, αποσχίστηκε από τη Γεωργία έπειτα από πόλεμο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η Ρωσία υποστηρίζει επί μακρόν την Αμπχαζία και μία άλλη αποσχισθείσα περιφέρεια της Γεωργίας, τη Νότια Οσετία, και τις έχει αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες αφού κέρδισε έναν πόλεμο πέντε ημερών με τη Γεωργία το 2008.

Segundo fontes locais, houve um tiroteio hoje no parlamento da Abkhazia, uma região da Geórgia sob ocupação militar da Rússia desde 2008, quando Moscou invadiu o país. O motivo parece ter sido a votação de uma lei controversa visando facilitar a aquisição de terras, empresas e… pic.twitter.com/P44jnQJ4VL — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) December 19, 2024

Η Αμπχαζία βυθίστηκε στην κρίση τον περασμένο μήνα όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο διαμαρτυρόμενοι για μια συμφωνία επενδύσεων με τη Ρωσία, ωθώντας σε παραίτηση τον πρόεδρο της περιοχής Ασλάν Μπζάνια. Ο αντιπρόεδρός του, ο Γκούνμπα, έγινε προσωρινός ηγέτης της περιφέρειας.

Οι βουλευτές ψήφισαν κατά της επικύρωσης της συμφωνίας με τη Ρωσία νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ηγέτες της αντιπολίτευσης στην Αμπχαζία είχαν αντιταχθεί στη συμφωνία φοβούμενοι ότι θα άνοιγε τον δρόμο σε πλούσιους Ρώσους να αγοράσουν περιουσίες, ανεβάζοντας τις τιμές για τους ντόπιους.

Η Μόσχα, που χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό την προϋπολογισμό της Αμπχαζίας, θέλει οι Ρώσοι επενδυτές να μπορούν να αποκτούν περιουσιακά δικαιώματα και να έχουν το δικαίωμα να αναπτύξουν την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.