Οι εργαζόμενοι της Amazon.com σε 7 αμερικανικά εργοστάσια αποχώρησαν νωρίς σήμερα το πρωί από την εργασία τους σε μια περίοδο αιχμής λόγω των εορταστικών αγορών με στόχο να πιέσουν την εταιρεία να προχωρήσει σε συνομιλίες με το συνδικάτο τους.

Αποθηκάριοι σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Ατλάντα και το Σαν Φρανσίσκο συμμετέχουν στη "μεγαλύτερη" απεργιακή κινητοποίηση στην Amazon, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο International Brotherhood of Teamsters, το οποίο εκπροσωπεί περίπου 10.000 εργαζόμενους σε 10 από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

«Αν καθυστερήσει το πακέτο σας στη διάρκεια των διακοπών, μπορείτε να κατηγορήσετε την ακόρεστη απληστία της Amazon», δήλωσε αργά χθες το βράδυ ο πρόεδρος του συνδικάτου Σον Ο΄Μπράιαν.

«Δώσαμε στην Amazon σαφή προθεσμία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αντιμετωπίσει με δίκαιο τρόπο τα μέλη μας. Την αγνόησαν. Εκείνοι ευθύνονται για την απεργία».

Το συνδικάτο είχε δώσει στην Amazon προθεσμία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της ψήφισαν πρόσφατα υπέρ της απεργίας.

Η Amazon υποστηρίζει ότι δεν αναμένει να υπάρξουν επιπτώσεις στη λειτουργία της.

Τα μέλη του συνδικάτου αντιστοιχούν σε μόλις 1% των απασχολούμενων στην Amazon. Περιοχές όπως η Πόλη της Νέας Υόρκης διαθέτουν πολλές αποθήκες και μικρότερα σημεία παραλαβής τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την Amazon να αντιμετωπίσει τυχόν αντίκτυπο από την απεργίες.

Παρατηρητές λένε ότι η Amazon δεν πιθανολογείται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καθότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες κινητοποιήσεις. Απασχολεί περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο υπαλλήλους παγκοσμίως και έχει δηλώσει ότι προτιμάει να έχει άμεση σχέση με το προσωπικό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

