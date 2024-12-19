Το Ιράκ άρχισε σήμερα να στέλνει πίσω στη χώρα τους τους Σύρους στρατιώτες που είχαν διαφύγει μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ριζοσπάστες ισλαμιστές η οποία οδήγησε στην πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με επίσημο ιρακινό οργανισμό που είναι αρμόδιος για τη μετάδοση πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια.

«Η επιχείρηση διενεργήθηκε έπειτα από συντονισμό με τις ενδιαφερόμενες συριακές αρχές», προσέθεσε το Iraqi Security Media Cell.

Περίπου 2.000 Σύροι στρατιώτες βρήκαν καταφύγιο στο Ιράκ κατά την προώθηση των δυνάμεων των ανταρτών που ανέτρεψαν τον Άσαντ νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Οι στρατιώτες διέσχισαν τα σύνορα με το Ιράκ μέσω της μεθοριακής πόλης Αλ Κάιμ, ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής στις 7 Δεκεμβρίου.

Σύροι αντάρτες υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα, πιο γνωστό ως Αμπού Μοχάμαντ αλ Γκολάνι, ο οποίος ηγείται της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), πρώην παρακλαδιού της Αλ Κάιντα, κατέλαβαν την πρωτεύουσα Δαμασκό χωρίς να συναντήσουν αντίσταση στις 8 Δεκεμβρίου έπειτα από αστραπιαία προέλαση που είχε αποτέλεσμα τη διαφυγή του Άσαντ στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.