Νετανιάχου: Ο Μακρόν κάνει «σοβαρό λάθος» προωθώντας παλαιστινιακό κράτος

«Ο Μακρόν κάνει σοβαρό λάθος με το να συνεχίζει να προωθεί την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους στο κέντρο της γης μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάνει "σοβαρό λάθος" προωθώντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Ο πρόεδρος Μακρόν κάνει ένα σοβαρό λάθος με το να συνεχίζει να προωθεί την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους στο κέντρο της γης μας, ένα κράτος του οποίου η μόνη προσδοκία είναι η καταστροφή του Ισραήλ», έγραψε ο Νετανιάχου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, αντιδρώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του αρχηγού του γαλλικού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

