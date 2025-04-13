Ένα παιδί πέθανε "εξαιτίας της διακοπής της ιατρικής περίθαλψης" στο νοσοκομείο Αλ Αχλί της πόλης της Γάζας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη σήμερα από ισραηλινή επίθεση, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

"Ο διευθυντής του νοσοκομείου ενημέρωσε τον ΠΟΥ. Ένα παιδί πέθανε εξαιτίας της διακοπής της ιατρικής περίθαλψης. Το τμήμα επειγόντων περιστατικών, το εργαστήριο, τα ακτινογραφικά μηχανήματα του τμήματος επειγόντων περιστατικών και το φαρμακείο καταστράφηκαν", έγραψε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην πλατφόρμα X.

Το Αλ Αχλί είναι ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που λειτουργούσε ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι στοχοποίησε "κέντρο διοίκησης" του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Γάζα. H Xαμάς απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ διευκρινίζει ότι το νοσοκομείο αναγκάστηκε να μεταφέρει 50 ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία, ενώ 40 ασθενείς που είναι σε κρίσιμη κατάσταση δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν.

Επισήμανε ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί πλέον να δεχτεί νέους ασθενείς εν αναμονή των επισκευών που πρέπει να γίνουν.

Όπως κάνει κάθε φορά που μια υποδομή υγείας πλήττεται σε μια σύγκρουση στη Γάζα ή αλλού, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους υπενθυμίζει ότι τα νοσοκομεία προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

"Οι επιθέσεις εναντίον της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να σταματήσουν. Το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά: οι ασθενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τα νοσοκομεία πρέπει να προστατεύονται. Ο αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να αρθεί. Κατάπαυση πυρός", δηλώνει.

