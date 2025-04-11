Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα τη δέσμευσή του να επιστρέψουν στο σπίτι τους όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σε μήνυμά του με την ευκαιρία του εβραϊκού Πάσχα.

Σε βίντεο με αφορμή το Πεσάχ, όταν γιορτάζεται η απελευθέρωση του εβραϊκού λαού από τους Αιγύπτιους, ο Νετανιάχου επεσήμανε ότι «σε πολλές οικογένειες θα υπάρχουν άδειες καρέκλες».

Υπολογίζεται ότι οι όμηροι της Χαμάς που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας ανέρχονται σε 60, από τους οποίους τουλάχιστον οι μισοί θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

«Πλησιάζουμε τη στιγμή που θα μπορέσουμε να τους φέρουμε πίσω», είπε χαρακτηριστικά.

«Μαζί θα φέρουμε πίσω τους ομήρους μας, μαζί θα νικήσουμε τους εχθρούς μας, μαζί θα στηρίξουμε τους τραυματίες μας και μαζί θα σκύψουμε το κεφάλι στη μνήμη των αγνοούμενων», τόνισε.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"My brothers and sisters,

Citizens of Israel.



On Seder night, we all gather with our loved ones, and we all tell the story of our people who went out from slavery to freedom.



But on this holiday for many families there will be empty chairs. pic.twitter.com/0iETxOga3A — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 11, 2025

Οι δηλώσεις αυτές του Νετανιάχου έγιναν αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε χθες στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου ότι σημειώνονται πρόοδοι στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι η Αίγυπτος και το Ισραήλ έχουν ανταλλάξει προτάσεις για μια συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και για την απελευθέρωση των ομήρων.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η αιγυπτιακή πρόταση προβλέπει την επιστροφή στο Ισραήλ οκτώ ζωντανών ομήρων και 8 σορών με αντάλλαγμα εκεχειρία 40 με 70 ημερών καθώς και την απελευθέρωση μεγάλου αριθμού Παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, ο Νετανιάχου είχε χθες αργά το βράδυ συνάντηση για να αποτιμήσει την κατάσταση με τη διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ και αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, «με φόντο το αιγυπτιακό σχέδιο».



