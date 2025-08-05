Νετανιάχου: «Να ολοκληρωθεί η ήττα του εχθρού στη Γάζα»

Την ανάγκη ολοκλήρωσης των πολεμικών στόχων του Ισραήλ στη Γάζα επισήμανε την Τρίτη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόκειται να προτείνει την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Ο κύβος ερρίφθη... Στόχος μας είναι η πλήρης κατάκτηση της Λωρίδας της Γάζας - και η ήττα της Χαμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ανώτερος αξιωματούχος.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Μπακούμ, τη στρατιωτική βάση νεοσύλλεκτων στο κεντρικό Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με νεαρούς νεοσύλλεκτους που κατατάχθηκαν στο Σώμα Τεθωρακισμένων και στο Σώμα Μηχανικού Μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων

Σε βίντεο που κοινοποίησε το γραφείο του, ο Νετανιάχου φαίνεται να χαιρετά και να αποχαιρετά τα νέα στρατεύματα, ενώ τα οποία επαινεί τα δύο σώματα για την «εξαιρετική τους απόδοση σε αυτόν τον πόλεμο».

«Αυτές οι δύο δυνάμεις είναι που μάς έφεραν τις μεγάλες νίκες που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής», λέει ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία και του Ιράν.

«Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να ολοκληρωθεί η ήττα του εχθρού στη Γάζα, να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι μας και να διασφαλιστεί ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», συνέχισε, επαναλαμβάνοντας τους τρεις δηλωμένους στόχους του για τον πόλεμο.

«Δεν εγκαταλείπουμε καμία από αυτές τις αποστολές. Θα τις πετύχουμε μαζί μέσω της μεγάλης θυσίας των ανδρών και γυναικών στρατιωτών μας», διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι αυτός είναι ο έκτος κύκλος στρατολόγησης κατά τη διάρκεια του πολέμου, προσθέτοντας ότι στρατολογούνται «περισσότεροι στρατιώτες από ποτέ», και «έχει επίσης σημειωθεί τεράστια αύξηση στον αριθμό των γυναικών που προσφέρονται εθελοντικά για μαχητικούς ρόλους».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εντός της εβδομάδας θα δώσει «οδηγίες» για τη συνέχιση του πολέμου, και την πλήρη κατάληψη του θύλακα, παρά την εντεινόμενη πίεση που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του να βάλει τέλος στην ένοπλη σύρραξη και να κλείσει συμφωνία για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

