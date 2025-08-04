Γάζα: Ο Νετανιάχου κλίνει προς κατάληψη ολόκληρου του θύλακα

Ώρα μηδέν για τη Λωρίδα της Γάζας. Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όχι μόνο τείνει προς το σενάριο της επέκτασης της επίθεσης, αλλά και την κατάληψη ολόκληρου του θύλακα, επιδιώκοντας «τελειωτικό χτύπημα» στη Χαμάς, αναφέρουν τη Δευτέρα ισραηλινά ΜΜΕ, επικαλούμενο αξιωματούχο του γραφείου του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας εντός της εβδομάδας (πιθανότατα την Τρίτη) για να δοθούν οδηγίες στον ισραηλινό στρατό για τις επόμενες κινήσεις στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενωμένοι και να αγωνιζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε όλους τους πολεμικούς μας στόχους: την ήττα του εχθρού, την απελευθέρωση των ομήρων μας και τη διαβεβαίωση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη μιας τακτικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Διεθνείς οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει για ανυπολόγιστες ανθρωπιστικές συνέπειες στον άμαχο πληθυσμό.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσαν ότι η απόφαση είναι ειλημμένη: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει επιχείρηση για την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας (…) Σύμφωνα με αυτούς, η Χαμάς δεν θα απελευθερώσει άλλους ομήρους χωρίς απόλυτη παράδοση και το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να σταματήσει. Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι χωρίς άμεση στρατιωτική δράση, οι όμηροι θα πεθάνουν από την πείνα και η Γάζα θα παραμείνει υπό τον έλεγχο της Χαμάς».



Πρακτικά η απόφαση σημαίνει ότι οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού θα επιχειρήσουν και σε περιοχές όπου το Ισραήλ έχει αποφύγει να επιχειρήσει τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών καταυλισμών.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή στο CNN ότι ο Νετανιάχου «πιέζει για την απελευθέρωση των ομήρων μέσω στρατιωτικής ήττας (της Χαμάς)», ενώ κατηγόρησε την παλαιστινιακή ομάδα ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου ήθελε να συνδυάσει την απελευθέρωση των ομήρων «με την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές εκτός των ζωνών μάχης και, όσο το δυνατόν περισσότερο, σε περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς».

Ερωτηθείς για τα σχέδια διεύρυνσης της στρατιωτικής εκστρατείας, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αυτό αντανακλά «την επιθυμία να δουν όλους τους ομήρους να επιστρέφουν και την επιθυμία να δουν το τέλος αυτού του πολέμου μετά την αποτυχία των συνομιλιών για μια μερική συμφωνία».

Πενήντα όμηροι παραμένουν στη Γάζα, τουλάχιστον 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Το Σαββατοκύριακο η Χαμάς δημοσίευσε σοκαριστικά πλάνα με δύο από τους ομήρους – τον Εβιατάρ Ντέιβιντ και τον Ρομ Μπρασλάβσκι – να φαίνονται σε κακή κατάσταση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι εικόνες καταδεικνύουν ότι η Χαμάς «δεν θέλει συμφωνία. Θέλει να μας διαλύσει με αυτά τα φρικιαστικά βίντεο, με την ψευδή προπαγάνδα τρόμου που διαδίδει σε όλο τον κόσμο».

Ωστόσο, το φόρουμ οικογενειών των αμάχων προειδοποίησε την ισραηλινή κυβέρνηση να μην επεκτείνει την στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου προετοιμάζει τη μεγαλύτερη εξαπάτηση από όλες. Οι επαναλαμβανόμενοι ισχυρισμοί για απελευθέρωση ομήρων μέσω στρατιωτικής νίκης είναι ψέμα και δημόσια απάτη», δήλωσε το φόρουμ την Κυριακή.

Το φόρουμ κάλεσε το Ισραήλ και τη Χαμάς να δεσμευτούν να φέρουν «τους 50 ομήρους πίσω στην πατρίδα τους, να τερματίσουν τον πόλεμο και στη συνέχεια να ανοικοδομήσουν και να αναβιώσουν το Ισραήλ», ανέφερε η δήλωση.

Η Χαμάς επέμεινε ότι είναι δεσμευμένη στις διαπραγματεύσεις, αλλά μόνο όταν αντιμετωπιστεί «η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση», σύμφωνα με τον Μπασέμ Ναΐμ, ανώτερο πολιτικό αξιωματούχο της.

Ένας άλλος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Μαχμούντ Μαρντάουι, δήλωσε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν έχει νόημα» να συνεχιστούν οι συνομιλίες όσο συνεχίζεται ο λιμός στη Γάζα.

Τη Δευτέρα, εκατοντάδες απόστρατοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας κάλεσαν τον Τραμπ να πιέσει τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

«Στην αρχή αυτός ο πόλεμος ήταν ένας δίκαιος πόλεμος, ένας αμυντικός πόλεμος, αλλά όταν πετύχαμε όλους τους στρατιωτικούς στόχους, αυτός ο πόλεμος έπαψε να είναι ένας δίκαιος πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά η Άμι Αγιαλόν, πρώην διευθύντρια της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ.

Ωστόσο, ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης πιέζουν για την κατοχή μεγάλου μέρους της Γάζας και για μέτρα που θα ενθαρρύνουν τον πληθυσμό της να εγκαταλείψει εντελώς την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

