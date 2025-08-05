Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι εντός της εβδομάδας θα δώσει «οδηγίες» για τη συνέχιση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εντεινόμενη πίεση που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του να βάλει τέλος στην ένοπλη σύρραξη και να κλείσει συμφωνία για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023.

Εξάλλου, το Ισραήλ έχει σκοπό να θέσει το ζήτημα των ομήρων «στο επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας», δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Γεδεών Σάαρ, καθώς σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένη σε αυτό.

Απευθυνόμενος στο υπουργικό συμβούλιό του ο κ. Νετανιάχου ανήγγειλε πως θα συγκαλέσει «αυτή την εβδομάδα» ειδική συνεδρίαση προκειμένου να «δοθούν οδηγίες» στον στρατό «για τον τρόπο επίτευξης των τριών στόχων του πολέμου που έχουμε ορίσει».

«Βρισκόμαστε στο μέσο εντατικού πολέμου στον οποίο εξασφαλίσαμε πολύ σημαντικές επιτυχίες, ιστορικές, καθώς δεν διχαστήκαμε (...) πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι», είπε. Θύμισε πως οι «στόχοι του πολέμου» είναι να «νικήσουμε τον εχθρό», να «απελευθερώσουμε τους ομήρους μας» και να «εγγυηθούμε ότι η Γάζα δεν θα εγείρει πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Χθες βράδυ, το Κανάλι 11 ανέφερε πως η συνεδρίαση αυτή θα διεξαχθεί σήμερα.

Η Jerusalem Post, επικαλούμενη πηγή της στο γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου την οποία δεν κατονόμασε, ανέφερε πως ο επικεφαλής της κυβέρνησης έχει «πάρει την απόφαση να καταληφθεί ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας», καθώς και να «διεξαχθούν επιχειρήσεις σε ζώνες όπου κρατούνται όμηροι». Παρόμοιες πληροφορίες, επικαλούμενη επίσης ανώνυμη πηγή, μετέδωσε το Κανάλι 12.

Αντιδρώντας η Παλαιστινιακή Αρχή στηλίτευσε τις «διαρροές για την κατοχή της Γάζας» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «επέμβει επειγόντως για να εμποδίσει την εφαρμογή της, είτε πρόκειται για μορφή πίεσης, είτε για τροχιοδεικτική βολή ώστε να διαπιστωθούν οι αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, ή για σοβαρές, πραγματικές» προθέσεις.

Σε πόλεμο εναντίον της Χαμάς αφότου ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο τμήμα του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, η ισραηλινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή πίεση να τον τερματίσει.

Σχεδόν εξακόσιοι πρώην αξιωματούχοι του μηχανισμού ασφαλείας του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων στελεχών της Μοσάντ (κατασκοπείας) και της Σιν Μπετ (αντικατασκοπείας), απηύθυναν έκκληση χθες στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τον κ. Νετανιάχου να βάλει τέλος στον πόλεμο ώστε να γυρίσουν «οι όμηροι στα σπίτια τους».

«Σταματήστε τον πόλεμο στη Γάζα!», παροτρύνει η επιστολή με την υπογραφή πολλών από τους σημαντικότερους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, πρώην στρατηγούς και άλλους αξιωματικούς διαφόρων σωμάτων.

Ο κ. Νετανιάχου «οδηγεί το Ισραήλ στην καταστροφή του και τους ομήρους στον θάνατό τους», κατήγγειλε από την πλευρά του το Φόρουμ των Οικογενειών, η κυριότερη συλλογικότητα συγγενών των ομήρων.

«Εδώ και 22 μήνες, πουλάει στην κοινή γνώμη την ψευδαίσθηση ότι η στρατιωτική πίεση και οι εντατικές μάχες θα φέρουν πίσω τους ομήρους» αλλά «δεν πρόκειται παρά για ψέμα, για εξαπάτηση του κοινού» εξανέστη το Φόρουμ.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό, έπειτα από δυο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που επέτρεψαν την απελευθέρωση των υπολοίπων.

Η δημοσιοποίηση την περασμένη εβδομάδα από τη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ τριών βίντεο στα οποία εικονίζονται δυο ισραηλινοί όμηροι, απισχνασμένοι, προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στο Ισραήλ και αναζωπύρωσε τον διάλογο για την ανάγκη να κλειστεί συμφωνία προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι.

Προχθές Κυριακή ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ζήτησε τη συνδρομή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) για να «προσφερθούν τρόφιμα» καθώς και «ιατρική περίθαλψη» στους ομήρους.

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ανέφερε μέσω X ότι ζήτησε από την πρόεδρο της ΔΕΕΣ Μιριάνα Σπόλιαριτς ο διεθνής οργανισμός του οποίου ηγείται να αναλάβει δράση «άμεσα». Η ΔΕΕΣ, η οποία ζητεί πρόσβαση στους ομήρους από τον Οκτώβριο του 2023, απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο μέχρι στιγμής.

Η Χαμάς από την πλευρά της αξίωσε να ανοίξουν «ανθρωπιστικοί διάδρομοι» για να διέλθουν «τρόφιμα και φάρμακα» στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία όπου ο πληθυσμός απειλείται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από «γενικευμένο λιμό».

Η διεθνής κοινότητα ασκεί πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση, που δεν επιτρέπει παραδόσεις βοήθειας στον θύλακο παρά σε ποσότητες που χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς από τον οργανισμό, να ανοίξει τις κάνουλες.

«Το να εμποδίζονται οι άμαχοι να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρόφιμα μπορεί να αποτελεί έγκλημα πολέμου, αν όχι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», σχολίασε χθες ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ.

Στο πεδίο, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες της πολιτικής προστασίας τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες, εννιά από τους οποίους είχαν πάει να βρουν τρόφιμα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Σάαρ καταφέρθηκε για ακόμη μια φορά εναντίον χωρών –όπως η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς– που έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης: κάνουν «τεράστιο δώρο στη Χαμάς», κατήγγειλε.

«Είχα ήδη προειδοποιήσει» πως αυτό «θα σκότωνε τις πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία για τους ομήρους και κατάπαυση του πυρός» και »«ακριβώς αυτό συνέβη», συνέχισε, αναφερόμενος στην αποτυχία των έμμεσων διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων ευρείας κλίμακας έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας 60.933 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

