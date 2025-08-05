Τραμπ: Αν οι τιμές ενέργειας πέσουν αρκετά, ο Πούτιν θα σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η πτώση των τιμών της ενέργειας θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αν οι τιμές ενέργειας πέσουν αρκετά, ο Πούτιν θα σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC. «Αν η ενέργεια πέσει, άλλα 10 δολάρια το βαρέλι, δεν θα έχει άλλη επιλογή, γιατί η οικονομία του είναι σε άσχημη κατάσταση», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Υποψήφιοι για την προεδρία της Fed

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ανακοινώσει σύντομα τις αποφάσεις του σχετικά με τον βραχυπρόθεσμο αντικαταστάτη του μέλους του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Αντριάνα Κούγκλερ, η οποία ανακοίνωσε την παραίτησή της την Παρασκευή, καθώς και την επιλογή του για τον επόμενο πρόεδρο της Fed. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει τέσσερις υποψηφίους για την αντικατάσταση του τωρινού προέδρου Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο του 2026, αλλά ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δεν είναι ένας από αυτούς, καθώς ο Μπέσεντ επιθυμεί να παραμείνει στην τρέχουσα θέση του.

«Αγαπώ τον Σκοτ, αλλά θέλει να μείνει εκεί που είναι», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Του ρώτησα χθες το βράδυ: «Είναι αυτό κάτι που θέλεις;» Ο Μπέσεντ είπε: «Όχι, θέλω να μείνω εκεί που είμαι. Θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Είναι μεγάλη τιμή» Του απάντησα: «Αυτό είναι πολύ ωραίο. Το εκτιμώ πολύ».

Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων είναι ο πρώην κυβερνήτης Kevin Warsh και ο Kevin Hassett, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και βασικός σύμβουλος του Τραμπ. Και οι δύο είναι υπέρ της μείωσης των επιτοκίων. «Και οι δύο Kevin είναι πολύ καλοί, και υπάρχουν και άλλοι που είναι επίσης πολύ καλοί», σημείωσε ο Τραμπ.

Δασμοί στην Ινδία λόγω ρωσικού πετρελαίου

Στο μεταξύ, δήλωσε ότι θα αυξήσει «πολύ» τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία από το τρέχον ποσοστό του 25% τις επόμενες 24 ώρες, δεδομένου ότι η Ινδία συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. «Τροφοδοτούν τη μηχανή του πολέμου και, αν πρόκειται να το κάνουν αυτό, τότε δεν θα είμαι ευχαριστημένος», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι το κύριο σημείο διαφωνίας με την Ινδία είναι ότι οι δασμοί της είναι πολύ υψηλοί. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε το νέο δασμολογικό συντελεστή για την Ινδία.

Τράπεζες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι οι τράπεζες κάνουν διακρίσεις εναντίον των υποστηρικτών του, προσθέτοντας ότι η Bank of America και η JP Morgan είχαν κάνει διακρίσεις εναντίον του στο παρελθόν, αρνούμενες να δεχτούν τις καταθέσεις του.

«Νομίζω ότι κάνουν διακρίσεις εναντίον μου περισσότερο, αλλά κάνουν διακρίσεις και εναντίον πολλών συντηρητικών», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η έκφραση που ταιριάζει περισσότερο είναι «υποστηρικτές του Τραμπ» παρά συντηρητικοί.

Υποψηφιότητα για προεδρία

Ακόμη, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα δεν θα κατέβει ξανά υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.