Τρεις ώρες κράτησε η συνάντηση Νετανιάχου - Μπλίνκεν - «Η αμερικανική πρόταση λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ»

Νωρίτερα, κατά την διάρκεια συνάντησης με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Μπλίνκεν τόνισε για άλλη μία φορά την άμεση αναγκαιότητα για επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. 

Νετανιάχου - Μπλίνκεν

Ολοκληρώθηκε μετά από τρεις ώρες η συνάντηση του αμερικανού ΥΠΕΞ  Άντονι Μπλίνκενμε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ισραηλινού πρωθυπουργού, η συνάντηση ήταν θετική και διεξήχθη σε καλό κλίμα.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στην τρέχουσα αμερικανική πρόταση για την απελευθέρωση των ομήρων μας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ, στις οποίες επιμένει σθεναρά» αναφέρεται  στην ανακοίνωση. 

Νωρίτερα, κατά την διάρκεια συνάντησης με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Μπλίνκεν τόνισε για άλλη μία φορά την  άμεση αναγκαιότητα για επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. 

«Ίσως η τελευταία μας ευκαιρία για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, σημαίνοντας δραματικό «καμπανάκι».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Μπέντζαμιν Ντενιάχου Άντονι Μπλίνκεν
