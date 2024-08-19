Ολοκληρώθηκε μετά από τρεις ώρες η συνάντηση του αμερικανού ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ισραηλινού πρωθυπουργού, η συνάντηση ήταν θετική και διεξήχθη σε καλό κλίμα.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στην τρέχουσα αμερικανική πρόταση για την απελευθέρωση των ομήρων μας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ, στις οποίες επιμένει σθεναρά» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, κατά την διάρκεια συνάντησης με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Μπλίνκεν τόνισε για άλλη μία φορά την άμεση αναγκαιότητα για επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ίσως η τελευταία μας ευκαιρία για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, σημαίνοντας δραματικό «καμπανάκι».

