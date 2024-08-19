Ο Γάλλος αστέρας του σινεμά Αλέν Ντελόν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών, την Κυριακή 18 Αυγούστου, έχοντας κατορθώσει να κατακτήσει όχι μόνο τον γαλλικό και τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αλλά να γίνει ένα οικουμενικό σύμβολο διεθνούς βεληνεκούς.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του που τον έκαναν να ξεχωρίσει ήταν η ομορφιά του, πέρα από το ταλέντο του. Ωστόσο, ο θάνατός του προκάλεσε διχασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς με το πέρασμά των χρόνων ο καλλιτέχνης είχε προβεί ουκ ολίγες φορές σε ακροδεξιές δηλώσεις, ενώ είχε ταχθεί και κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο παρελθόν.

Μερικοί τον κατηγόρησαν για τις τοποθετήσεις του υπέρ του φίλου του, του ηγέτη της Άκρας Δεξιάς Ζαν-Μαρί Λεπέν, υπέρ της θανατικής ποινής ή εναντίον της ομοφυλοφιλίας, την οποία είχε χαρακτηρίσει «αντίθετη στη φύση».

Της επιστροφής του στις Κάννες το Μάιο 2019 είχε εξάλλου προηγηθεί μια πολεμική, καθώς φεμινίστριες είχαν αμφισβητήσει την τιμή που επρόκειτο να του γίνει.

Ως εκ τούτου, το ελληνικό X (πρώην Twitter) έκανε πρώτο στα trends τον Αλέν Ντελόν, αλλά τα σχόλια που συνόδευσαν το εν λόγω hashtag ήταν ποικίλα και πολυδιάστατα.

Κάποιοι επέλεξαν να κρατήσουν ως ανάμνηση από τον σπουδαίο καλλιτέχνη τις ακροδεξιές απόψεις του και άλλοι το ταλέντο του, δημιουργώντας ερωτηματικά για το αν πρέπει να εστιάζει κανείς στον μύθο ή τον άνθρωπο.

Δείτε κάποια από τα σχόλια στο ελληνικό X

Δημοτικό τότε, λέει ο μπαμπάς θα δούμε ταινία.

Συνήθεια που έγινε λατρεία!

Μαζί του,είδα ταινίες που οι συνομήλικοι δεν γνωρίζουν ούτε τον τίτλο.

Μία καταπληκτική, η παρακάτω.

Και πόσο ντρεπόμουν να του πω για την ομορφιά του Ντίνο(Αλέν Ντελόν) τότε τον πρωτοείδα.

Adieu l'ami pic.twitter.com/Wo9Igsjduj — Τετραφάρμακος (@Tetraphar) August 18, 2024

Πέθανε ο Αλέν Ντελόν. Θα τον θυμόμαστε πάντα σαν τον φανατικό ακροδεξιό και υποστηρικτή του Λεπέν.

Ρατσιστής και μισογύνης, που πήγε εθελοντής στον αποικιακό πόλεμο της Γαλλίας στο Βιετνάμ pic.twitter.com/akb8pBfGgs — τριπλό άξελ (@AxeL_TripLo) August 18, 2024

Μάρλον Μπραντο ή Αλέν Ντελόν; ιδού η απορία — Athinα (@Athin06956611) August 18, 2024

Στα 88 του χρόνια πέθανε ο Αλέν Ντελόν, που τον έκαναν μεγάλο σταρ του γαλλικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου σινεμά επειδή ήταν ένας από τους ωραιότερους άνδρες. Ταλέντο ηθοποιού φυσικά δεν είχε καθόλου.

Και είχε το θράσος πριν πεθάνει να κάνει αυτή τη δήλωση : pic.twitter.com/LaObhT8IpT — eleftherion hthon (@EleftherionH) August 18, 2024

