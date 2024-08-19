Λογαριασμός
Αλέν Ντελόν: Ο εμβληματικός σταρ του σινεμά με τη μυθική γοητεία και τις απόψεις που διχάζουν - Χαμός στα social media για τον θάνατό του

Το παγκόσμιο σύμβολο της κινηματογραφικής αρρενωπότητας έφυγε από τη ζωή την Κυριακή και ο θάνατός του έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στο κοινό

Αλέν Ντελόν

Ο Γάλλος αστέρας του σινεμά Αλέν Ντελόν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών, την Κυριακή 18 Αυγούστου, έχοντας κατορθώσει να κατακτήσει όχι μόνο τον γαλλικό και τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αλλά να γίνει ένα οικουμενικό σύμβολο διεθνούς βεληνεκούς.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του που τον έκαναν να ξεχωρίσει ήταν η ομορφιά του, πέρα από το ταλέντο του. Ωστόσο, ο θάνατός του προκάλεσε διχασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς με το πέρασμά των χρόνων ο καλλιτέχνης είχε προβεί ουκ ολίγες φορές σε ακροδεξιές δηλώσεις, ενώ είχε ταχθεί και κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο παρελθόν.

Μερικοί τον κατηγόρησαν για τις τοποθετήσεις του υπέρ του φίλου του, του ηγέτη της Άκρας Δεξιάς Ζαν-Μαρί Λεπέν, υπέρ της θανατικής ποινής ή εναντίον της ομοφυλοφιλίας, την οποία είχε χαρακτηρίσει «αντίθετη στη φύση».

Της επιστροφής του στις Κάννες το Μάιο 2019 είχε εξάλλου προηγηθεί μια πολεμική, καθώς φεμινίστριες είχαν αμφισβητήσει την τιμή που επρόκειτο να του γίνει.

Ως εκ τούτου, το ελληνικό X (πρώην Twitter) έκανε πρώτο στα trends τον Αλέν Ντελόν, αλλά τα σχόλια που συνόδευσαν το εν λόγω hashtag ήταν ποικίλα και πολυδιάστατα.

Κάποιοι επέλεξαν να κρατήσουν ως ανάμνηση από τον σπουδαίο καλλιτέχνη τις ακροδεξιές απόψεις του και άλλοι το ταλέντο του, δημιουργώντας ερωτηματικά για το αν πρέπει να εστιάζει κανείς στον μύθο ή τον άνθρωπο.

Δείτε κάποια από τα σχόλια στο ελληνικό X

