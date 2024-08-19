Στη μέση του δρόμου σταματούν οι έμποροι ναρκωτικών και εκτελούν εν ψυχρώ τη μητέρα οκτώ παιδιών στην Καλιφόρνια, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Σύμφωνα με τη MailOnline, οι έφηβοι έμποροι ναρκωτικών είχαν προσπαθήσει νωρίτερα να πουλήσουν μαριχουάνα στα παιδιά της. Ειδικότερα, η Μαρία Ράμος, 33 ετών, επισκέφθηκε τη μητέρα της, Μπλάνκα Βελάσκο στις 7 Αυγούστου, στο Όουκλαντ όταν γνωστοί έμποροι ναρκωτικών πλησίασαν δύο από τα παιδιά της και τους πούλησαν κάνναβη.

Η Ράμος και η Βελάσκο αποφάσισαν στη συνέχεια να ακολουθήσουν το μπλε Toyota για να τους πουν να σταματήσουν να έρχονται στο σπίτι της, σύμφωνα με το KTVU.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τους δράστες να σταματούν το όχημά τους σε διασταύρωση, με τον έναν να ανοίγει την πόρτα του οδηγού.

Όταν η 33χρονη σταμάτησε δίπλα από το αυτοκίνητό τους άρχισαν οι πυροβολισμοί. Η μητέρα, η οποία είχε παλέψει με την απεξάρτηση κατά το παρελθόν, δέχθηκε τα πυρά των δραστών που αποδείχθηκαν μοιραία.

Όταν έφτασε το ασθενοφόρο ήταν πια αργά, ήταν ήδη νεκρή. Η γιαγιά των οκτώ παιδιών πάτησε γκάζι και έφυγε για να αποφύγει τους πυροβολισμούς. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε αργότερα νόμιζε ακόμα ότι η κόρη της είναι ζωντανή. Όπως είπε η μητέρα της 33χρονης, μόνο τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του θύματος των πυροβολισμών, γνωρίζουν τι έχει συμβεί στη μητέρα τους.

