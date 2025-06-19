Σε ευθεία απειλή κατά του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήγματος εναντίον του, μετά την επίθεση ιρανικού πυραύλου στο Ιατρικό Κέντρο Σορόκα στην Μπιρσίβα.

«Καλύτερα να μην μιλάμε γι’ αυτό στον Τύπο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε αντίθεση με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς, που απείλησε ανοιχτά τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν.

Αναφερόμενος στην πιθανότητα εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο, ο Νετανιάχου είπε ότι «είναι απόφαση του προέδρου Τραμπ». «Θα κάνει ό,τι είναι καλό για την Αμερική, κι εγώ θα κάνω ό,τι είναι καλό για το Ισραήλ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «γνωρίζει το παιχνίδι».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή χωρίς ξένη βοήθεια, λέγοντας ότι «στο τέλος αυτής της επιχείρησης, δεν θα υπάρχει πυρηνική απειλή κατά του Ισραήλ – ούτε και απειλή από βαλλιστικούς πυραύλους», τόνισε.

Σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει επικρίσεις από την αντιπολίτευση, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι «όλοι πληρώνουμε προσωπικό τίμημα» για τον πόλεμο, προσθέτοντας πως αυτό δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε τη δική του οικογένεια: «Ο γιος μου ακύρωσε τον γάμο του», αποκάλυψε.



Πηγή: skai.gr

