Ίσραελ Κατς: Ο Χαμενεΐ θα «λογοδοτήσει» για τα «εγκλήματα πολέμου»

O ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ θα «λογοδοτήσει» για τα «εγκλήματα πολέμου» του, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, μετά την επίθεση βαλλιστικού πυραύλου στο νοσοκομείο Σορόκα στο νότιο Ισραήλ.

«Ο δειλός Ιρανός δικτάτορας κάθεται σε ένα βαθιά οχυρωμένο καταφύγιο και εξαπολύει σκόπιμα επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων και κατοικιών στο Ισραήλ», ανέφερε ο Κατς, προσθέτοντας:

«Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου του χειρίστου είδους και ο Χαμενεΐ θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», προειδοποίησε.

Ο Κατζ πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «έχουν δώσει εντολή στις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ να εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν και στόχων που σχετίζονται με την κυβέρνηση στην Τεχεράνη, προκειμένου να εξαλειφθούν οι απειλές για το Κράτος του Ισραήλ και να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς του αγιατολάχ».



Πηγή: skai.gr

