Με σκληρή ρητορική, η Χεζμπολάχ προχώρησε σε νέα δήλωση, εκφράζοντας πλήρη στήριξη προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση απειλής κατά της ζωής του.

«Σήμερα είμαστε πιο αποφασισμένοι και πιο πιστοί από ποτέ στην πορεία του μεγάλου Αγιατολάχ, του Ιμάμη Χαμενεΐ και πιο ενωμένοι γύρω από τις ιστορικές του θέσεις, καθώς και στην αντιπαράθεση με τον ηρωικό και αγαπητό ιρανικό λαό απέναντι στην αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η οργάνωση καταδίκασε τη συνεχιζόμενη ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τη «βάρβαρη επίθεση», ενώ έκανε λόγο για γενικευμένη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και τις δυνάμεις της «αντίστασης» στην περιοχή.

«Η Αμερική θα ανακαλύψει ότι έχει πέσει σε ένα βαθύ κενό λόγω της υποστήριξής της στο τυραννικό καθεστώς», τόνισε η Χεζμπολάχ, αναφερόμενη στο Ισραήλ, ενώ υπογράμμισε ότι «οποιαδήποτε βλάβη στη ζωή του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν θα έχει σοβαρότατες συνέπειες».

Η οργάνωση εξέφρασε επίσης την άποψη πως ορισμένα ισχυρά πρόσωπα στη διεθνή σκηνή «δεν έχουν κατανοήσει το μέγεθος και τη σημασία της θρησκευτικής και πολιτικής αυθεντίας του Ιμάμη Χαμενεΐ, τόσο στο Ιράν όσο και στον ισλαμικό κόσμο και στους ελεύθερους μουσουλμανικούς λαούς».

«Οι απειλές για τη ζωή του είναι ανόητες, επιπόλαιες και θα έχουν τρομερές συνέπειες», κατέληξε η δήλωση.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι περιφερειακές συγκρούσεις και η έντονη ρητορική ανεβάζουν το γεωπολιτικό θερμόμετρο στην περιοχή.

