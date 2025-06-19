Ο επικεφαλής της Rosatom, της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, Αλεξέι Λιχατσόφ, προειδοποίησε σήμερα ότι τυχόν ισραηλινή επίθεση κατά του πυρηνικού σταθμού του Ιράν στην πόλη Μπουσέρ, μπορεί να προκαλέσει «πυρηνική καταστροφή τύπου Τσερνόμπιλ».

Το Μπουσέρ είναι ο μόνος πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν και έχει κατασκευαστεί από την Ρωσία.

Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι το Ισραήλ έπληξε το Μπουσέρ, αλλά λίγο αργότερα ισραηλινός στρατιωτικός αποκάλεσε εσφαλμένη την ανακοίνωση και δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει ότι ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στις ακτές του Κόλπου έχει χτυπηθεί.

Την ίδια ώρα, οι IDF δημοσιοποίησαν βίντεο με την επίθεση στον αντιδραστήρα στο Αράκ, ο οποίος ήταν υπό κατασκευή και το Ιράν είχε ενημερώσει τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA στα αγγλικά) ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης τον επόμενο χρόνοΟ ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ έχει υποσχεθεί στην Μόσχα ότι οι ρώσοι εργαζόμενοι, που κατασκευάζουν επιπλέον πυρηνικές εγκαταστάσεις στην μονάδα του Μπουσέρ θα παραμείνουν ασφαλείς.

Ο επικεφαλής της Rosatom προειδοποίησε σήμερα ότι η κατάσταση γύρω από την μονάδα του Μπουσέρ είναι γεμάτη κινδύνους.

«Αν υπάρξει επίθεση στην βασική μονάδα ενέργειας, θα υπάρξει καταστροφή συγκρίσιμη με το Τσερνόμπιλ», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο RIA ο Αλεξέι Λιχατσόφ. «Μία επίθεση κατά του Μπουσέρ θα ήταν πάνω από κακό», πρόσθεσε.

Η Ρωσία έχει απομακρύνει ορισμένους από τους τεχνικούς της από το Μπουσέρ , είπε, αλλά ο βασικός πυρήνας - που σύμφωνα με τον Πούτιν αριθμεί εκατοντάδες ανθρώπους παραμένουν στην μονάδα του Μπουσέρ.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε σενάριο, περιλαμβανομένης της ταχείας απομάκρυνσης των εργαζομένων μας», δήλωσε στο RIA ο Λιχατσόφ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

