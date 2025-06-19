Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο που έφερε κεφαλή βόμβας διασποράς στο κεντρικό Ισραήλ.

Η κεφαλή του πυραύλου διασπάται κατά την κάθοδο, σε υψόμετρο περίπου 7 χιλιομέτρων, διασκορπίζοντας περίπου 20 μικρότερα πυρομαχικά σε ακτίνα περίπου 8 χιλιομέτρων. Τα πυρομαχικά δεν έχουν δική τους πρόωση και απλώς πετούν τυχαία προς το έδαφος.

Ένα από τα μικρά πυρομαχικά χτύπησε ένα σπίτι στην κεντρική πόλη Αζόρ, προκαλώντας κάποιες ζημιές, ισοδύναμες με μια μικρή ρουκέτα.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ένας τέτοιος πύραυλος αποτελεί απειλή για μια πολύ ευρύτερη περιοχή από ό,τι οι άλλες κεφαλές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, αλλά η έκρηξη από καθεμία από τις βόμβες διασποράς είναι πολύ μικρότερη.

Ο στρατός προειδοποιεί τους πολίτες να μην πλησιάζει υπολείμματα πυραύλων που μπορεί να βουν στο έδαφος, τα οποία είναι επικίνδυνα και ενδέχεται να εκραγούν, και να ειδοποιεί αμέσως τις αρχές εάν εντοπιστεί κάποιο.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για τους πολίτες όσον αφορά τις επιθέσεις με βόμβες διασποράς.

Το Ιράν εκτόξευσε περίπου 20 βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ σήμερα το πρωί, με τέσσερις άμεσες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της βάσης στην Αζόρ.

Πηγή: skai.gr

