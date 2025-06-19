Οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας ζουν καθημερινά μια αγωνιώδη μάχη για την επιβίωση, αναγκάζοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους να διανύουν επικίνδυνες αποστάσεις για να βρουν τρόφιμα.

Η Χιντ αλ-Ναουάτζα, μητέρα τεσσάρων παιδιών από τη βόρεια Γάζα, περιγράφει την τραγική πραγματικότητα: «Είτε επιστρέφεις κουβαλώντας φαγητό για τα παιδιά σου και εκείνα θα είναι χαρούμενα, είτε επιστρέφεις σε σάβανο».

Παλαιστίνιοι μεταφέρουν τρόφιμα προς την πόλη της Γάζας, Photo AP

Τις τελευταίες δύο ημέρες, τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά, ενώ προσπαθούσαν να προσεγγίσουν σημεία ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές της Γάζας. Δώδεκα από αυτούς έχασαν τη ζωή τους κοντά σε κέντρο διανομής που διαχειρίζεται το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF).

Έφηβος στη Γάζα μεταφέρει τρόφιμα. AP Photo/Jehad Alshrafi

Παρά τις εκκλήσεις για προστασία των αμάχων, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να ανοίξει πυρ προκειμένου να διαλύσει πλήθη που αποτελούσαν απειλή για τις επιχειρήσεις του. Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει εκρηκτική, με εκατοντάδες θανάτους από την αρχή της ανθρωπιστικής κρίσης και τις προσπάθειες των κατοίκων να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους υπό δυσχερείς συνθήκες.

AP Photo/Jehad Alshrafi

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης, την ώρα που η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά ενώ προσπαθούν να πάρουν τρόφιμα από τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχονται στον θύλακα, σύμφωνα με υγειονομικούς στη Γάζα.

Είκοσι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν υγειονομικοί. Ένα από τα πλήγματα αυτά στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, κοντά σε τέμενος στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι στην Πόλη της Γάζας, πρόσθεσαν οι ίδιοι.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για το σημερινό περιστατικό.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι οι δυνάμεις του αναγκάστηκαν να ανοίξουν πυρ και να εξαπολύσουν προειδοποιητικά πυρά για να διαλύσουν πλήθη ανθρώπων που πλησίαζαν σε περιοχές στις οποίες επιχειρούσαν στρατεύματα, συνιστώντας απειλή. Δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές για θύματα μεταξύ αμάχων.

Το Ισραήλ διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας που επιτρέπει να εισέλθει στη Γάζα μέσω της νέας οργάνωσης GHF, που διαχειρίζεται λίγα μόνο κέντρα διανομής σε περιοχές που φρουρούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην προσπάθειά τους να φθάσουν σε σημεία διανομής του GHF από τα τέλη Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

