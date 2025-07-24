Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι η Χαμάς δεν πρέπει να ερμηνεύσει ως «αδυναμία» του Ισραήλ την πρόθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα. Νωρίτερα, το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου είχε γνωστοποιήσει την ανάκληση των διαπραγματευτών από την Ντόχα του Κατάρ για διαβουλεύσεις μετά την απάντηση της Χαμάς επί του προτεινόμενου σχεδίου για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων.

«Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε μια νέα συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων μας. Αλλά εάν η Χαμάς ερμηνεύει την πρόθεσή μας να καταλήξουμε σε συμφωνία ως αδυναμία, ως ευκαιρία να μας επιβάλει όρους συνθηκολόγησης που θα έθετε το κράτος του Ισραήλ σε κίνδυνο, κάνει μεγάλο λάθος», τόνισε ο Νετανιάχου σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας σε αυτόν τον πόλεμο», τόνισε. «Είμαστε αποφασισμένοι να τους φέρουμε όλους πίσω και αυτό θα κάνουμε», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στους ομήρους που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις συγκρούσεις στη νότια Συρία, διαβεβαιώνοντας πως το Ισραήλ «δεν θα εγκαταλείψει τους αδελφούς Δρούζους» στην περιοχή. «Θα διασφαλίσουμε πως η περιοχή νότια της Δαμασκού, κοντά στα σύνορά μας, θα αφοπλιστεί», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και πρόσθεσε πως «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε τους Δρούζους».

