Αργεντινή: Η Google θα αποζημιώσει άνδρα που τον «τσάκωσε» γυμνό

Ένας Αργεντίνος θα αποζημιωθεί από την Google επειδή η υπηρεσία χαρτογράφησης Street View τον φωτογράφισε με αδαμιαία περιβολή στην εσωτερική αυλή του σπιτιού του.

Ο άνδρας, που είναι και αστυνομικός, προσέφυγε σε τοπικό δικαστήριο και δικαιώθηκε. Όπως είπε, αισθάνθηκε ταπεινωμένος όταν κυκλοφόρησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και προβλήθηκε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι αυτή η φωτογραφία του, τραβηγμένη το 2017 από την υπηρεσία χαρτογράφησης του αμερικανικού κολοσσού της τεχνολογίας.

Το πρόσωπό του, που συνήθως είναι θολό σε αυτές τις φωτογραφίες, δεν φαινόταν, επειδή τον είχαν τραβήξει πλάτη. Όμως το σπίτι του ήταν αναγνωρίσιμο και αυτό τον έκανε στόχο πειραγμάτων από τους γείτονες και τους συναδέλφους του στο χωριό Μπραγάδο της Αργεντινής, μια κοινότητα που απέχει 210 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες.

Η εταιρεία προέβαλε ως υπερασπιστικό επιχείρημα ότι ο τοίχος της αυλής ήταν «πολύ χαμηλός» και ο ενάγοντας «δεν διαφύλαξε την ιδιωτικότητά του». Πρωτοδίκως, ένας δικαστής έκρινε πέρυσι ότι ο άνδρας ήταν υπεύθυνος για την κατάσταση που δημιουργήθηκε επειδή «περιφερόταν με ακατάλληλη περιβολή στον κήπο του σπιτιού του».

Το Εφετείο ωστόσο, τον δικαίωσε, κρίνοντας ότι ο τοίχος, ύψους 2 μέτρων, ήταν αρκετά ψηλός και ότι η εταιρεία «εισέβαλε» στην ιδιωτική ζωή του «πλήττοντας την αξιοπρέπειά του».

«Κανείς δεν θέλει να εμφανίζεται στα μάτια του κόσμου όπως τον γέννησε ο Θεός», αναφέρεται στην απόφαση.

Η Google Argentina και η Google Inc. καταδικάστηκαν να του καταβάλουν 16 εκατομμύρια πέσος, δηλαδή περίπου 11.000 ευρώ, ως αποζημίωση.

Το δικαστήριο απάλλαξε την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cablevision SA και τον ενημερωτικό ιστότοπο El Censor, που ήταν συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση επειδή δημοσιοποίησαν τη φωτογραφία, κρίνοντας ότι αντιθέτως, οι ενέργειές τους συνέβαλαν ώστε να αποδειχθεί το λάθος της Google.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.