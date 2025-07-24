Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσε την Πέμπτη το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, στόχος ήταν αποθήκες της οργάνωσης με οπλισμό και βάσεις εκτοξεύσεων ρουκετών.

Νωρίτερα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με drone σε αυτοκίνητο, στην περιοχή Aita al Shaab.

Να σημειώσουμε ότι με μεσολάβηση των ΗΠΑ, έχει συμφωνηθεί κατάπαυση πυρός στον Λίβανο. Παρόλα αυτά, το Ισραήλ επιμένει να πλήττει επιλεκτικούς στόχους, ακόμη και στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βυρητό.

