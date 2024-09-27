Λογαριασμός
Η στιγμή που ο Νετανιάχου ενημερώνεται στον ΟΗΕ για το χτύπημα στη Βηρυτό - Δείτε φωτογραφία

Με μια απλή κίνηση του χεριού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ καταγράφεται να αποφασίζει για την τύχη πολλών ανθρώπων - «Οι εχθροί μας νόμιζαν ότι μοιάζουμε με ιστό αράχνης» δήλωσε 

Τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο κτήριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ενημερώνεται - και πιθανώς- εγκρίνει το χτύπημα στη Βηρυτό, απαθανατίζει ο φωτογραφικός φακός.

Με μια απλή κίνηση του χεριού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ καταγράφεται να αποφασίζει για την τύχη πολλών ανθρώπων.

Η φωτογραφία: 

Νετανιάχου

Λίγο προτού αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, ο Νετανιάχου σχολίασε την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό με στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, λέγοντας: «Οι εχθροί μας νόμιζαν ότι μοιάζουμε με ιστό αράχνης. Αυτό συνήθιζε να λέει ένας εξ αυτών». 

Ο Χασάν Νασράλα χρησιμοποιούσε επανειλημμένως αυτόν τον χαρακτηρισμό για το Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως είναι ένα κράτος αδύναμο που θα αφανιστεί.

