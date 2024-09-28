Την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό με στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σχολίασε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο προτού αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη.

«Οι εχθροί μας νόμιζαν ότι μοιάζουμε με ιστό αράχνης. Αυτό συνήθιζε να λέει ένας εξ αυτών», είπε ο Νετανιάχου.

Ο Χασάν Νασράλα χρησιμοποιούσε επανειλημμένως αυτόν τον χαρακτηρισμό για το Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως είναι ένα κράτος αδύναμο που θα αφανιστεί.

«Για ποιόν ιστό αράχνης μιλούν; Έχουμε χαλύβδινους τένοντες, βούλησης και δύναμης», συνέχισε ο Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας πως «δίνουμε αγώνα επιβίωσης, χωρίς ίχνος υπερβολής».

Το απόγευμα της Παρασκευής, το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό εδώ και πολλά χρόνια, εξαιτίας του οποίου σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν 91 άλλοι, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για «πλήγμα ακριβείας» στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Ωστόσο, πηγή από το λιβανέζικο κίνημα διαβεβαίωνε ότι ο Χασάν Νασράλα είναι σώος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.