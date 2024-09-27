Βρετανία: 12χρονοι καταδικάστηκαν για τον φόνο 19χρονου

Δύο αγόρια που ήταν ηλικίας 12 ετών όταν επιτέθηκαν με ματσέτες και σκότωσαν έναν 19χρονο στην κεντρική Αγγλία, πριν από έναν χρόνο, καταδικάστηκαν σήμερα σε φυλάκιση 8 ετών και έξι μηνών, κατ’ ελάχιστον.

Οι έφηβοι, που σήμερα είναι 13 ετών, είναι οι μικρότεροι σε ηλικία που έχουν καταδικαστεί στη Βρετανία για ανθρωποκτονία, μετά τους δύο 10χρονους που σκότωσαν ένα νήπιο, τον Τζέιμς Μπάλτζερ, το 1993, σε μια υπόθεση που σόκαρε τη χώρα και τον κόσμο.

Το θύμα της περσινής επίθεσης, ο Σον Σισαχάι, μαχαιρώθηκε στην πλάτη, τα χέρια και το κεφάλι σε ένα πάρκο του Γουλβερχάμπτον, τον περασμένο Νοέμβριο. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η πληγή στην πλάτη του είχε βάθος 23 εκατοστών, καθώς το μαχαίρι διαπέρασε τους πνεύμονες και την καρδιά του.

«Τα γεγονότα αυτής της υπόθεσης είναι φρικτά και σοκαριστικά», σχολίασε η δικαστής Αμάντα Τιπλς. «Είμαι βέβαιη, από το είδος των τραυμάτων, ότι οι κατηγορούμενοι σκόπευαν να σκοτώσουν τον Σον, ενήργησαν από κοινού για να το κάνουν, αν και δεν μπορώ να είμαι σίγουρη ποιος επέφερε το μοιραίο πλήγμα. Ήταν μια επίθεση που έγινε αυθόρμητα, δεν ήταν εκ προμελέτης», πρόσθεσε.

Τα αγόρια, που δεν κατονομάζονται για νομικούς λόγους, κρίθηκαν ένοχα για ανθρωποκτονία τον Ιούνιο, έπειτα από δίκη που κράτησε 20 ημέρες.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που είναι πρώην εισαγγελέας, σχολίασε ότι σοκαρίστηκε βαθιά από την υπόθεση. «Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι 12χρονοι μπορούν να διαπράξουν έναν τόσο βίαιο φόνο. Τα μικρά παιδιά δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε μαχαίρια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση κατά μέτωπο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Σισαχάι, που καταγόταν από την Ανγκουίλα, βρισκόταν στη Βρετανία για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και για σπουδές. Η μητέρα του τον περιέγραψε «γενναιόδωρο και συμπονετικό».

Ένα από τα αγόρια αγόρασε τη ματσέτα από έναν φίλο του έναντι 40 λιρών και την έκρυψε κάτω από το κρεβάτι του. Την ημέρα του φόνου, επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο, άλλαξε ρούχα και πήγε να συναντηθεί με το άλλο παιδί, παίρνοντας μαζί του το μαχαίρι. Μετά την επίθεση στον Σισαχάι, ο οποίος τους είχε ζητήσει να φύγουν από ένα παγκάκι, τα αγόρια έφυγαν. Ο πρώτος καθάρισε τη ματσέτα με χλωρίνη και την έβαλε ξανά κάτω από το κρεβάτι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.